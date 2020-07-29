ПРИНОСИТЬ ПОЛЬЗУ ПАРКУ

Вице-премьер, министр экономики Республики Абхазия Кристина Озган представила коллективу Рицинского реликтового национального парка нового руководителя. В соответствии с Распоряжением, подписанным Премьер-министром 23 июля, директором Рицинского реликтового национального парка назначен Адамур Багателия.

Кристина Озган отметила, что Адамур Чантаевич имеет профильное образование и большой опыт работы в этой сфере.

«Рицинский парк – это уникальный природный объект, наследство, которое мы должны сохранить и передать потомкам в том виде, каким видим его сегодня. Наша задача – минимизировать воздействие человека на окружающую среду, кроме того, что приносит пользу парку», – сказала она.

Вице-премьер, министр экономики подчеркнула, что национальный парк является субъектом экономики с серьезным уровнем доходности, который имеет большое значение для экономики государства и Гудаутского района в частности.

«Прошу обратить внимание на контроль и учет, которые должны осуществляться полноценно», – обратилась Кристина Озган к новому руководителю.

В свою очередь Адамур Багателия поблагодарил руководство республики за оказанное доверие и выразил уверенность, что совместными усилиями и при поддержке коллектива, организация достигнет хороших результатов в работе.

Номер: 76Выпуск: 3954Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс