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ПРИНОСИТЬ ПОЛЬЗУ ПАРКУ
Вице-премьер, министр экономики Республики Абхазия Кристина Озган представила коллективу Рицинского реликтового национального парка нового руководителя. В соответствии с Распоряжением, подписанным Премьер-министром 23 июля, директором Рицинского реликтового национального парка назначен Адамур Багателия.
Кристина Озган отметила, что Адамур Чантаевич имеет профильное образование и большой опыт работы в этой сфере.
«Рицинский парк – это уникальный природный объект, наследство, которое мы должны сохранить и передать потомкам в том виде, каким видим его сегодня. Наша задача – минимизировать воздействие человека на окружающую среду, кроме того, что приносит пользу парку», – сказала она.
Вице-премьер, министр экономики подчеркнула, что национальный парк является субъектом экономики с серьезным уровнем доходности, который имеет большое значение для экономики государства и Гудаутского района в частности.
«Прошу обратить внимание на контроль и учет, которые должны осуществляться полноценно», – обратилась Кристина Озган к новому руководителю.
В свою очередь Адамур Багателия поблагодарил руководство республики за оказанное доверие и выразил уверенность, что совместными усилиями и при поддержке коллектива, организация достигнет хороших результатов в работе.
Номер: 76
Выпуск: 3954
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс