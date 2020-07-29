«TRAWA.APSNY» – ОНЛАЙН-КОНДИТЕРСКАЯ ПОЛЕЗНЫХ СЛАДОСТЕЙ В ГУДАУТЕ

Молодые предприниматели Абхазии

Кама Пилия – дипломированный специалист в области международных отношений. После окончания университета решила организовать своё собственное дело. В прошлом году она запустила онлайн-кондитерскую полезных сладостей под брендом «Trawa.Apsny». В небольшом интервью для газеты «Республика Абхазия» девушка поделилась с нами историей своего дела.

Справка: Кама Пилия – владелица онлайн-кондитерской «Trawa.Apsny», а также предприниматель компании «Amway». Возраст – 25 лет. Место проживания и география проекта – г. Гудаута.

– Кама, что тебя вдохновило на открытие онлайн-кондитерской под таким интересным названием, как «Trawa.Apsny»?

– Я познакомилась с известным брендом ««Trawa» в России. В тот период меня привлекла концепция бренда. Хотелось создать в нашей республике что-то новое и интересное. Так как я и моя семья ведём здоровый образ жизни, мне очень понравилась идея десертов без сахара, муки, яиц и молока. Я влюбилась в эти десерты и подумала почему бы не продвигать идею полезных сладостей в моей любимой Абхазии? Все было очень просто, надо было принять решение, рискнуть, выкупить франшизу и начать действовать. Я с энтузиазмом начала работу. Обучилась готовке полезных сладостей вместе с мамой (мы вдвоём работаем на производстве). Оказалось, у нас много людей, интересующихся правильным питанием. Наши десерты не только полезны, но и невероятно вкусны. Ещё бы, ведь в них используются только самые натуральные и понятные для всех ингредиенты, такие, как свежие фрукты, сочные ягоды, орехи, сухофрукты, кокосовое молоко и природные подсластители – мёд, сироп агавы. К тому же, большинство ингредиентов, входящих в состав наших сладостей, не подвергаются термической обработке, готовятся методом заморозки, а это означает, что вся польза природы остаётся в наших десертах. Всю продукцию мы готовим в Гудауте и доставляем их заказчику в свежем виде.

– Какие сладости пользуются у вас наибольшей популярностью?

– Трудно сказать, что не пользуется спросом. Людям нравятся наши пирожные, тортики, чиа-пудинги, и на сегодня у нас есть постоянные клиенты.

– Если без молока, яиц, сахара, то из чего тогда готовятся ваши сладости? И как вы их готовите?

– Это часто задаваемый вопрос. Десерты «Trawa.Apsny» готовятся без использования таких спорных продуктов, как сахар, глютен и пекарская мука, яица и животные жиры, химические добавки. Вместо них мы используем орехи, натуральное кокосовое молоко, мёд, сироп, органические семена чиа, какао-порошок. Сладости в нашем исполнении очень интересные! Например, самый колоритный итальянский десерт «Тирамису» мы готовим из нежного кешью-крема на основе кокосового молока на ореховом корже с хрустящим фундуком. Ни одна крупинка сахара не попадает в этот известный европейский десерт.

– Вашу продукцию можно купить в магазинах Абхазии?

– Мы сотрудничаем с кофейней «Бригантина» и с кафе «Акалат» в Сухуме, а также с известной кондитерской «Бриош» в Гагре. Нашу продукцию можно купить и в Торговом центре «Вавилон» в Гудауте. А также у нас налажена доставка по Абхазии. Ознакомиться с ассортиментом нашей кондитерской и сделать заказ можно только на нашей страничке в Инстаграм «Trawa.Apsny».

– Как на вашу работу повлияла ситуация с коронавирусом?

– Безусловно, ситуация с пандемией и с карантином не очень приятная. Однако жизнь продолжается, и люди не перестают радовать друг друга. Что касается составов наших сладостей, то в основном мы все закупаем в России. На момент карантина у нас были запасы, поэтому с этим проблем не возникло. К тому же апельсины, ягоды, орехи, лимоны мы покупаем у отечественных сельхозпроизводителей. Работа наша не прерывалась. Я люблю то, чем занимаюсь, а также люблю радовать людей и приносить пользу обществу.

Вопросы задавала Эсма АРДЖЕНИЯ

Номер: 76Выпуск: 3954Рубрика: экономикаАвтор: Вопросы задавала Эсма АРДЖЕНИЯ