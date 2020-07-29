СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Политсовет Народной партии Абхазии скорбит со всем народом А8сны и выражает соболезнование родным и близким в связи с невосполнимой утратой – уходом выдающегося нашего соотечественника, искреннего и скромного патриота, неутомимого труженика ВЛАДИМИРА ДЖАМАЛОВИЧА АВИДЗБА, всю свою сознательную жизнь честно и самоотверженно работавшего на разных высоких должностях, а вскоре после нашей Священной Победы указом Первого Президента Республики Абхазия был назначен на сложнейшую и не безопасную тогда, на самую ответственную для абхазского народа и его будущего должность Чрезвычайного и Полномочного Посла РА в страну с наиболее многочисленной абхазской диаспорой – Турцию. У него оставалось немало интересных и полезных планов и задумок, которым, к величайшему сожалению, не суждено было сбыться. Мир праху твоему, дорогой наш брат ВЛАДИМИР ДЖАМАЛОВИЧ. У8са0а бзиахааит.

Номер: 76Выпуск: 3954Рубрика: обществоАвтор: Политсовет Народной партии Абхазии