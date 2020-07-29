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29.07.2020
Номер: 76
Выпуск: 3954
Рубрика: спорт
Автор: Государственный комитет Республики Абхазия по делам молодежи и спорту
ВСЮ ЖИЗНЬ В СПОРТЕ
За многолетнюю и плодотворную работу в области физической культуры и спорта, высокий профессионализм Георгию Шалвовичу Кобулия присвоено почетное звание «Заслуженный работник физической культуры и спорта Республики Абхазия».
Указ об этом 15 июля подписал Президент Абхазии Аслан Бжания.
Государственный комитет Республики Абхазия по делам молодежи и спорту поздравляет Георгия Шалвовича с почетным званием и желает крепкого здоровья.
Номер: 76
Выпуск: 3954
Рубрика: спорт
Автор: Государственный комитет Республики Абхазия по делам молодежи и спорту