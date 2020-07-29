ВСЮ ЖИЗНЬ В СПОРТЕ

За многолетнюю и плодотворную работу в области физической культуры и спорта, высокий профессионализм Георгию Шалвовичу Кобулия присвоено почетное звание «Заслуженный работник физической культуры и спорта Республики Абхазия».

Указ об этом 15 июля подписал Президент Абхазии Аслан Бжания.

Государственный комитет Республики Абхазия по делам молодежи и спорту поздравляет Георгия Шалвовича с почетным званием и желает крепкого здоровья.

Номер: 76Выпуск: 3954Рубрика: спортАвтор: Государственный комитет Республики Абхазия по делам молодежи и спорту