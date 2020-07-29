ИЗБРАННЫЙ

Первому Президенту РА – 75 лет

(Продолжение. Начало в №№ 74, 75)

Блицкриг он и есть блицкриг.

К кому только он не обращался с призывом о помощи в эти горькие и страшные дни!

К парламентам, президентам и народам мира.

К Верховному Совету Российской Федерации.

В комитет ООН по правам человека.

К Президенту Российской Федерации Борису Ельцину.

И еще с добрый десяток адресатов.

Снова – глас вопиющего в пустыне. Никто не помог.

Вернее, помогли те, кого о помощи не просили. Простые люди с обостренным чувством справедливости и сострадания. Добровольцы с Северного Кавказа и со всех концов бывшего Советского Союза. Помогли народу Абхазии одеждой, продовольствием, оружием и личным участием в боевых действиях в составе ополченских отрядов.

Что касается таких адресатов, как Ельцин и Шеварднадзе, то они все же откликнулись на призывы Владислава Ардзинба остановить кровопролитие. Но весьма своеобразно. Устроили в Москве в «Президент-отеле» этакое политическое шоу с выкручиванием рук.

Что это такое, я знаю по собственному опыту: когда-то давно мне выкручивали руки на одной московской киностудии. Но там я представлял только самого себя и свой сценарий. Частный эпизод, никакого общественного интереса.

В «Президент-отеле» выкручивали руки человеку в ранге руководителя республики, представителю народа, истекающего кровью!

Я был очевидцем этого гнусного шоу. Называлось оно «московской встречей руководителей республик кавказского региона».

Открыл заседание Борис Ельцин.

Мы не можем быть равнодушными, сказал он, когда гибнут сотни людей, и есть опасность, что этот конфликт и пожар перебросятся на территорию России. Сегодня нужно найти решение по прекращению кровопролития, и за столом переговоров найти политическое решение вопроса об Абхазии. Что это будет – договор или соглашение – не наше дело. Это дело Грузии и Абхазии.

Ельцин предоставил слово Шеварднадзе. Тот подчеркнул, что тяжело вести переговоры, когда пролилась кровь, но он постарается.

Вот ведь как! Будто не он спровоцировал вводом войск в Абхазию пролитие этой самой крови!

Он постарается, но Россия должна помочь. Намек прозрачен: надавите на Ардзинба и сделайте его покладистым.

Дают слово абхазскому лидеру.

Ардзинба не ищет виновных, не критикует то, что уже совершено, сегодняшняя задача – прекращение кровопролития и восстановление мира и спокойствия в Абхазии. «Давайте приступим прямо к тексту. Есть замечания по статье?» – говорит Ельцин. Что это? За столом переговоров даже Надарейшвили, националист и лидер грузинской фракции в абхазском парламенте. В составе делегации, возглавляемой Шеварднадзе, и военный министр Китовани, и премьер Сигуа. Со стороны России – руководители всех северокавказских республик, Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской области, а глава Абхазии – провинившийся клерк, вызванный на ковер в кабинет босса? Шеварднадзе доволен. Выкручивание рук началось.

Цель – заставить абхазского лидера подписать вот такой документ:

«Президент Российской Федерации и Председатель Государственного Совета Республики Грузия, обсудив при участии руководителей Абхазии, северокавказских республик, краев, областей Российской Федерации положение, сложившееся в Абхазии... договорились о следующем:

Статья 1. Обеспечивать территориальную целостность Республики Грузия. Все участвующие в конфликте вооруженные формирования с 12.00 часов 5.09.92 года прекращают огонь и любые применения силы друг против друга. При этом участники конфликта обязуются до вступления в силу прекращения огня воздерживаться от каких-либо наступательных действий.

Одновременно создается Комиссия по контролю и инспекции из представителей, назначаемых органами власти Грузии, в том числе Абхазии, и России. Комиссия обеспечивает соблюдение прекращения огня, выполнение других положений данного соглашения в соответствии с разработанными ею процедурами.

Для выполнения возложенных на нее задач участники Комиссии придают ей соответствующие подразделения, осуществляющие разоружение, расформирование и удаление из Абхазии, а также недопущение в Абхазию незаконных вооруженных формирований и групп с тем, чтобы обеспечить строгий контроль по всему периметру зоны конфликта.

Комиссия осуществляет наблюдение за тем, чтобы после прекращения огня и передислокации войск вооруженные силы Республики Грузия в зоне конфликта не превышали согласованного уровня, необходимого для достижения цели настоящего Соглашения (охрана железной дороги и других определенных объектов).

Рекомендации Комиссии незамедлительно рассматриваются властями всех уровней».

В документе еще 11 статей, но и этой, первой, достаточно, чтобы понять: дело, с точки зрения Шеварднадзе, сделано. Благодаря Ельцину.

Но Ардзинба подписывать такое не хочет. И выкручивание рук продолжается.

«Ельцин обращается к Шеварднадзе: – Вы подписываете?

– Да.

– И я подписываю.

Ардзинба: – Борис Николаевич, может быть, не торопиться, одну минуточку, и все же нас выслушаете? Насколько я понимаю, конфликт происходит в Абхазии. Коль скоро решается судьба Абхазии, наверное, хотя бы надо элементарно выслушать и наше мнение тоже.

Ельцин: – Вы его высказывали. И не один раз.

Ардзинба: – Борис Николаевич, в Вашем обращении к руководству Грузии и Абхазии сказано о незамедлительном выводе войск и прекращении боевых действий.

Ельцин: – Это имеется в виду в этом документе.

Ардзинба: – В данном документе этот вопрос не решается.

Ельцин: – Нет, решается. Каждый интерпретирует как хочет... Больше дискуссий не будет. Кто не хочет подписывать, это дело лично каждого. Я просил бы дать сразу на подпись Эдуарду Амвросиевичу этот документ.

Ардзинба: – Это политика силового давления, которая ни в коей мере не учитывает интересы Абхазии...

Ардзинба: – Я бы просил, Борис Николаевич, рискуя вызвать Ваш гнев, обратить внимание на то, что в этом документе даже не ставится вопрос о конституционных органах власти, которые упразднены в результате введения войск, то есть фактически мы признаем то, что произведено в Абхазии.

Ельцин: – Нет, мы не вмешиваемся во внутренние дела. Это дело Грузии вместе с Вами.

Ардзинба: – Я думаю, политику мы, конечно, не делаем... Но все же, там осуществляется геноцид против народа... И в этих условиях вот так с нами, нас даже не выслушать и заставить нас подписать документ, ей Богу, это несправедливо. Я перед Богом это говорю, что несправедливо. Может быть, мы все же вернулись бы, Вы дали бы возможность хотя бы через полчаса это обдумать и найти форму. Я бы Вас очень просил об этом, Борис Николаевич!

Ельцин: – Я считаю, Вы не правы...

Ардзинба: – Борис Николаевич, главная цель этого документа – это не столько вывести те войска, которые введены на территорию Абхазии, а расформировать тех добровольцев, которые пришли в Абхазию помогать от геноцида. Вот что получается, из текста это совершенно четко явствует.

Ельцин: – Надарейшвили подписал. Ну что, 95 процентов подписали. Две главные подписи есть. Я поздравляю (аплодисменты)...»

Прекратим цитировать. Все ясно. И воздадим должное молодому политику, диктору исторических наук. Он сопротивлялся до конца, один, как перст. Затем к прессингу подключился резерв Ельцина – главы северокавказских республик, обещая помощь в будущем, они просили Ардзинба подписать документ...

Кончилось это действо тем, что Ельцин дал команду разлить шампанское, и документ был подписан всеми.

А на пресс-конференции вот как объяснил свою позицию Владислав Ардзинба: «Принятый в Москве документ вызвал немало кривотолков. Надо ясно дать себе отчет, что на встрече проталкивался тот вариант, который устраивал Грузию. Руководству Абхазии попросту выкручивали руки. Почему же мы все-таки пошли на подписание договора? Если бы мы не сделали этого, нас перед всей мировой общественностью представили бы как виновников срыва переговоров, обвинили бы в том, что мы не стремимся к миру и хотим продолжения кровопролития. В этом случае были бы также перекрыты те пути получения помощи, в том числе и продовольственной, которые сейчас действуют. При принятии решения мы взвесили все существующие сейчас «за» и «против», и ответственность за принятие этого решения лежит, безусловно, на Председателе Верховного Совета Республики Абхазия».

(Окончание в следующем номере)

Юрий ЛАКЕРБАЙ, газета «Республика Абхазия», № 73, 5-6 июля 2003 года.

Номер: 76Выпуск: 3954Рубрика: обществоАвтор: Юрий ЛАКЕРБАЙ, газета «Республика Абхазия», № 73, 5-6 июля 2003 года