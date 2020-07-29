102-Я ГОДОВЩИНА СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ СТАРЕЙШЕГО СОЕДИНЕНИЯ

25 июля в Абхазии на территории российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) прошли торжества, приуроченные празднованию 102-й годовщины со дня образования Краснодарской Краснознаменной орденов Кутузова и Красной Звезды российской военной базы Южного военного округа.

По традиции, на территории военного городка соединения праздник начался с выноса Боевого знамени части. Далее были вручены награды, ценные подарки и грамоты отличившимся военнослужащим, личный состав базы поздравили ветераны, ранее проходившие службу в соединении.

Военнослужащие разведывательного подразделения выступили с эпизодом уничтожения диверсионных групп противника, а военный оркестр подготовил шоу барабанщиков и исполнил попурри популярных композиций и показал барабан-шоу.

Кроме того, гостям были представлены около 50 единиц современного стрелкового вооружения и боевой техники, находящихся на вооружении соединения, в том числе: танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-82АМ, реактивные системы залпового огня «Град», зенитные ракетные комплексы «ОСА» и новейшие бронеавтомобили «Тигр».

Также состоялся плац-концерт в исполнении творческих коллективов.

Кульминацией праздника стал праздничный вечерний салют.

Ранее празднование 102-й годовщины Российской военной базы было намечено на 20 июля с.г., дату празднования перенесли на 25 число в связи с началом внезапной проверки боеготовности российских войск в ЮВО.

Справка:

7-я Краснодарская Краснознаменная орденов Кутузова и Красной Звезды военная база – правопреемница 9-й мотострелковой дивизии – одного из старейших соединений в Вооруженных силах России, 131-й отдельной мотострелковой Краснодарской Краснознаменной орденов Кутузова и Красной звезды Кубанской казачьей бригады.

В годы Великой Отечественной войны соединение освобождало Кубань и ее столицу – город Краснодар, за что ей присвоено почетное наименование «Краснодарская». С октября 1943 г. 9-я Краснодарская пластунская дивизия прошла с боями от Краснодара до Праги.

131-я мотострелковая бригада с честью выполняла воинский долг по защите территориальной целостности России на Северном Кавказе. Бригада первой в составе федеральных сил вступила в захваченный боевиками Грозный, вела тяжелые бои, но поставленную боевую задачу выполнила.

Февраль-октябрь 1996 г. – второй этап выполнения боевой задачи в Чеченском регионе. Более полутора тысяч воинов были награждены правительственными наградами, а пять офицеров соединения заслужили высочайшую награду – звание «Героя России».

С 1999 г. части и подразделения бригады участвовали в составе коллективных сил по поддержанию мира в зоне грузино-абхазского конфликта в миротворческой миссии в Республике Абхазия.

В августе 2008 г. части и подразделения в полном составе, согласно распоряжению Правительства Российской Федерации, были передислоцированы в город Гудауту Республики Абхазия и затем переформированы в 7-ю военную базу, где оказывают помощь братскому абхазскому народу по защите государственной целостности и независимости.

В данное время на территории соединения построены современные казармы, просторная столовая, детское дошкольное учреждение, общежития и жилой городок. Полным ходом продолжается строительство дополнительных жилых домов для военнослужащих и школы.

Военная база оснащена новейшими видами вооружения и военной техники, в их числе: бронетранспортеры БТР-82АМ, танки Т-72Б3 и бронеавтомобили «Тигр». Военнослужащие обеспечены обмундированием последних военных разработок и модификаций.

Пресс-служба Южного военного округа

Номер: 76Выпуск: 3954Рубрика: политикаАвтор: Пресс-служба Южного военного округа