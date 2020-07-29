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Вице-премьер, министр экономики Республики Абхазия Кристина Озган совершила рабочую поездку в Очамчырский и Ткуарчалский районы.

В г. Очамчыре К.Озган оценила проведенные работы по строительству детского сада в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия 2017-2019 гг.

Строительство объекта началось в 2017 году и завершилось в марте 2020 года. Общая сметная стоимость объекта – 129,6 млн рублей.

По словам К. Озган, в марте 2020 года подписан акт ввода объекта в эксплуатацию, но по сей день организационные вопросы остались нерешенными. Министр экономики поручила руководству РУП «Апсныргылара» и Администрации Очамчырского района в кратчайшие сроки завершить процедуру ввода объекта в эксплуатацию.

В г. Ткуарчале Кристина Озган повторно проинспектировала строительство Центральной районной больницы (ЦРБ) и отметила положительную динамику хода работ.

Пресс-служба Министерства экономики РА

Номер: 76Выпуск: 3954Рубрика: политикаАвтор: Пресс-служба Министерства экономики РА