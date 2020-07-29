ВСТРЕЧА С АБХАЗО-РОССИЙСКОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППОЙ

Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб провёл встречу с членами рабочей группы по проведению совместного комплексного мониторинга по оценке состояния финансовой системы республики, целевого использования средств российской финансовой помощи.

В состав прибывшей российской части рабочей группы входят представители Министерства экономического развития РФ, Министерства юстиции, Казначейства России, Банка России, Росреестра. Рабочую группу возглавил директор Департамента специальных программ и проектов Минэкономразвития Алексей Сухов.

Александр Анкваб, приветствовав участников встречи, рассказал о ситуации с коронавирусной инфекцией, о показателях экономической ситуации в стране на фоне предпринятых правительством мер и ограничений:

«Специалисты характеризуют текущую эпидемиологическую обстановку в Абхазии как благополучную. Очаги, которые возникали, успешно были локализованы. На данный момент лечение проходят 10 граждан. В Абхазии принимались разные меры: вводился режим ЧП, комендантский час был в двух районах Абхазии. Ограничения жестко сказались на всех отраслях экономики. Нами предпринимаются меры по оптимизации расходов бюджета страны. Это позволило с задержками, но финансировать социальную сферу, здравоохранение и другие отрасли».

В свою очередь Алексей Сухов, ответив словами благодарности за приём, рассказал о планах рабочей группы:

«Мы прибыли сюда в соответствии с решением сопредседателя Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству для того, чтобы вместе с вами посмотреть на ситуацию и отработать некоторые вопросы. Все мои коллеги настроены на работу, чтобы мы имели возможность составления объективного доклада нашему руководству. Мы хотели бы посетить наиболее значимые объекты, которые входят в Инвестиционную программу. Сегодня начнём работу в Министерстве финансов, Казначействе, Национальном банке, Минэкономики».

Номер: 76Выпуск: 3954Рубрика: политикаАвтор: Управление пресс-службы и информации