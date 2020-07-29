В ЦИК РА

В соответствии со ст. 4 Конституционного закона Республики Абхазия «О выборах депутатов Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия» в Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия зарегистрирована инициативная группа по выдвижению Лейба Тамази Гавриловича кандидатом в депутаты Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия по Бзыпскому избирательному округу № 10

28 июля 2020 г.

Номер: 76Выпуск: 3954Рубрика: политикаАвтор: ЦИК РА