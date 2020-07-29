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29.07.2020
Номер: 76
Выпуск: 3954
Рубрика: политика
Автор: ЦИК РА
В ЦИК РА
В соответствии со ст. 4 Конституционного закона Республики Абхазия «О выборах депутатов Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия» в Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия зарегистрирована инициативная группа по выдвижению Лейба Тамази Гавриловича кандидатом в депутаты Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия по Бзыпскому избирательному округу № 10
28 июля 2020 г.
Номер: 76
Выпуск: 3954
Рубрика: политика
Автор: ЦИК РА