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29.07.2020
Номер: 76
Выпуск: 3954
Рубрика: политика
Автор: Пресс-служба Президента РА
РАСПОРЯЖЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РА
В соответствии со статьей 2 Закона Республики Абхазия от 5 января 1995 года №199-с «О праздничных и памятных днях в Республике Абхазия», а также Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 23 октября 2019 г. №142 «Об утверждении Производственного календаря на 2020 год» 31 июля (пятница) 2020 года объявлен праздничным нерабочим днём Курбанныхуа.
Номер: 76
Выпуск: 3954
Рубрика: политика
Автор: Пресс-служба Президента РА