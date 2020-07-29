РАСПОРЯЖЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РА

В соответствии со статьей 2 Закона Республики Абхазия от 5 января 1995 года №199-с «О праздничных и памятных днях в Республике Абхазия», а также Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 23 октября 2019 г. №142 «Об утверждении Производственного календаря на 2020 год» 31 июля (пятница) 2020 года объявлен праздничным нерабочим днём Курбанныхуа.

Номер: 76Выпуск: 3954Рубрика: политикаАвтор: Пресс-служба Президента РА