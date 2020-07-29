НАЗНАЧЕНИЕ

Президент РА Аслан Бжания подписал Указ о назначении Сергея Мироновича Шамба секретарем Совета безопасности Республики Абхазия.

БИОГРАФИЯ СЕРГЕЯ МИРОНОВИЧА ШАМБА

Сергей Миронович Шамба родился 15 марта 1951 года в Гудауте. Учился в Сухумской средней школе № 10.

В 1973 году окончил исторический факультет Тбилисского государственного педагогического института.

В 1975 году был призван в ряды Вооруженных сил СССР и до 1976 года служил городе Чимкенте, в Казахстане.

С 1976 по 1990 годы работал в Абхазском институте языка, литературы и истории (Институт гуманитарных исследований) научным сотрудником и ученым секретарем. Защитил кандидатскую диссертацию на тему «Монетное обращение в древней и средневековой Абхазии». Принимал участие в многочисленных археологических экспедициях и раскопках на территории Абхазии. Впервые им был монографически исследован и опубликован богатый нумизматический материал с VI по VIII век н. э., хранящийся в Абхазском государственном музее.

В 1998 году защитил докторскую диссертацию в Ереванском институте археологии по теме: «Политическое, социально-экономическое и культурное положение древней и средневековой Абхазии по данным археологии и нумизматики (VI в. до н. э. – XIII в. н. э.)».

17 июня 1988 года в числе 60 представителей абхазской интеллигенции подписал Абхазское письмо, адресованное Президиуму XIX Всесоюзной партконференции КПСС, ставшее манифестом и впервые определившее конкретные цели абхазского национального возрождения.

В марте 1990 года был избран председателем общественно-политического движения «Айдгылара». Являлся членом Президиума Верховного Совета Абхазии. С февраля 1992 по ноябрь 1996 года – председатель комиссии по науке, культуре и образованию Парламента Республики Абхазия. Одновременно с января 1993 по октябрь 1993 года занимал пост первого заместителя министра обороны Республики Абхазии, военного комиссара.

С марта 1996 по май 1997 года был назначен председателем Фонда культуры Республики Абхазия.

С мая 1997 по июнь 2004 года – министр иностранных дел Республики Абхазия. Указом Президента Республики Абхазия от 9 июля 2001 года присвоен ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла.

В июне 2004 года подал в отставку, выставив свою кандидатуру на пост президента Абхазии. С.Шамба – один из основателей Социал-демократической партии Абхазии.

С 15 декабря 2004 года – вновь министр иностранных дел Республики Абхазии.

С февраля 2010 по сентябрь 2011 года – премьер-министр Республики Абхазия. 26 августа 2011 года – на президентских выборах в Абхазии занял второе место с результатом 21,04 % голосов, уступив Александру Анкваб, но опередив Рауля Хаджимба. 27 сентября 2011 года в соответствии с законом подал новому главе государства прошение об отставке. С 2016 года возглавляет республиканскую партию «Единая Абхазия».

С.Шамба – участник Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. Полковник запаса. Является автором четырёх книг, многочисленных монографий, публикаций научно-политического характера.

Женат, имеет двоих детей.

Номер: 76Выпуск: 3954Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс