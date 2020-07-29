ПЕРЕД УХОДОМ В ОТПУСК ДЕПУТАТЫ ПРОКАТИЛИ ДВА ВОПРОСА

В Парламенте РА

Заключительное заседание весенней сессии Народного Собрания – Парламента РА состоялось 27 июля 2020 года. Перед его началом Спикер Валерий Кварчия представил новых депутатов, избранных недавно взамен выбывших по избирательным округам: Отхарскому №14 – Алмасхана Барцыц, Гудаутскому №18 – Алхаса Хагба, Кындыгскому №31 – Гарри Кокая. Спикер поздравил молодых депутатов и выразил надежду на их плодотворную работу в законодательном органе.

Приступив к работе, депутаты Парламента заслушали и утвердили годовой отчет Национального банка Республики Абхазия (Банка Абхазии) за 2019 год, с которым выступил его председатель Беслан Барателия. 2019 год – это уже история, сказал он и перешел к сегодняшнему дню, осложненному условиями карантина. По его словам, сегодня снят вопрос по облегчению финансового бремени для всех юридических и физических лиц. Были сделаны для этого всем банкам рекомендации. В Сбербанке принято решение по просьбе заемщика реструктурировать кредит. В целом же кредитование закрыто. Только в начале года месяца два выдавали кредиты пенсионерам, и непогашенных кредитов осталось мало, мы сейчас с ними работаем. При этом председатель парламентского Комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Натали Смыр добавила, что будет разработан специальный план реструктуризации – без нарушения юридических прав коммерческих банков.

В первом, а затем во втором и окончательном чтении депутаты внесли изменения в Закон Республики Абхазия «О Республиканском бюджете на 2020 год». С докладом по этому вопросу на заседании сессии выступил вице-премьер, министр финансов Владимир Делба.

В соответствии с изменениями, статьей 1-й Закона определены параметры Госбюджета на этот год – по доходам в сумме 10 086 740,8 тыс. рублей, по расходам в сумме 11 255 518,5 тыс. рублей и с дефицитом в 1 168 777,7 тыс. рублей. Параметры Республиканского бюджета на 2020 год – доходы в сумме 7 913 121,0 тыс. рублей, в том числе финансовую помощь Российской Федерации в целях социально-экономического развития Республики Абхазия в сумме 3 042 833,6 тыс. рублей и в целях осуществления бюджетных инвестиций в рамках реализации Инвестпрограммы содействия социально-экономическому развитию РА на 2020 – 2022 годы в сумме 1 500 000,0 тыс. рублей. Расходы предусмотрены в сумме 9 059 386,3 тыс. рублей. Дефицит – 1 146 265,3 тыс. рублей.

Но самым главным сообщением Владимира Делба было то, что изменения напрямую касаются заработной платы некоторым категориям работников бюджетной сферы, притом изменения произойдут в сторону увеличения. Изысканы в бюджете 453,1 млн рублей в целом для повышения зарплаты работникам сферы здравоохранения и просвещения (до 70%), культуры и спорта. Этого удалось добиться за счет остатков финансовых средств по незавершенным программам, в том числе по уменьшению расходов по программам Минкультуры, высвобождения средств после оптимизации штатного расписания в некоторых организациях, высвобождения также до 114 млн рублей, предусмотренных для софинансирования правоохранительных органов, так как еще не подписано соответствующее Соглашение между РФ и РА. И т.д. Притом повышение зарплаты предусмотрено с 1 января 2020 года, и компенсация разницы скажется на выплате отпускных.

Конечно, речь зашла и о выплате абхазской пенсии. В.Делба сказал, что положение с этим очень тяжелое, задержка идет почти на месяц, дефицит средств в Пенсионном фонде растет, но правительство изыскивает возможности. Он надеется, что повышение заработной платы отдельным категориям людей в бюджетной сфере поможет увеличить и поступления (налоговые отчисления) в Пенсионный фонд. Что касается Инвестпрограммы, то Делба отметил, отвечая на вопросы депутатов, что она не может реализовываться в том темпе, в котором хотелось бы (много процедурных моментов), и сейчас осваиваются объемы, предусмотренные на 2017–2019 годы, и только потом – на 2020 год.

Депутаты рассмотрели в первом, потом во втором и окончательном чтении исполнение бюджетов государственных внебюджетных фондов за 2019 год. Натали Смыр, предваряя отчеты их руководителей, сообщила, что у Контрольной палаты ко многим фондам одинаковые замечания: им надо отрегулировать бюджетную классификацию и мобилизовать сбор задолженностей.

После Пенсионного фонда, у которого сейчас действительно тяжелое положение – по словам его председателя Дениса Гулария, у них нет сейчас никаких резервов, и за нынешнее полугодие они ушли в минус на 11, 5 млн рублей, неблагоприятная обстановка в последние годы сложилась в Фонде репатриации и в Фонде инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. Об этом депутаты говорили и на прошлом заседании сессии, когда утверждались бюджеты фондов на 2020 год. Главное обвинение – нецелевое израсходование средств, хотя это происходило не всегда по субъективным причинам. Как говорили на заседании, нужно пересмотреть законодательство по репатриации, четче определить значение статуса репатриант и сделать все для поддержания возвращающихся на свою историческую родину.

Зато на заседании похвалили работу Дорожного фонда, где председателем долгие годы работает Зурик Хварцкия.

В пункте «Разное» повестки дня заседания сессии были обозначены два вопроса. Первый – о проекте Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19». Второй – «О создании рабочей группы Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия для подведения итогов работы Комиссии по изучению вопроса экономической эффективности и экологической безопасности геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья на территории Республики Абхазия».

У депутатов возникли полярные мнения по этим вопросам.

Первый, который носит срочный характер – действует до 31 декабря 2020 года, – должен был быть принят еще пару месяцев назад, по мнению депутатов, и он защитил бы производителей и бизнесменов во время действия ограничений в связи с карантином, но в нем много неясного. Например, передаются или нет правовые полномочия Парламента Кабинету Министров, распространяются или нет на всех предусматривающиеся льготы, есть или нет экономический анализ в нем, и что бюджет страны потеряет или приобретет, отменяется или нет таможенный контроль или, если отменяется, то на какие товары. Много было и других вопросов. Более того, законопроект предусматривает изменения таможенного, налогового и миграционного законодательств.

Второй вопрос больше вызвал иронии, чем поддержки.

В итоге оба вопроса оказались провальными – не набрали нужного количества депутатских голосов.

В заключение сессии депутаты своим Постановлением отправили себя, в соответствии с Законом «О статусе депутата», в отпуск на 37 календарных дней – с 1 августа по 7 сентября с.г.

Завершилась весенняя сессия исполнением Государственного Гимна страны.

Заира ЦВИЖБА

Номер: 76Выпуск: 3954Рубрика: политикаАвтор: Заира ЦВИЖБА