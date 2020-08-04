СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Политсовет Народной партии Абхазии извещает о безвременном уходе на 87-м году жизни ветерана партии, члена руководящего органа, великого труженика, талантливого народного целителя, абхазского Ибн Сины Авиценны, доброго, искреннего, значимого и во многих отношениях знакового для Абхазии человека, заслуженно титулованной неутомимой личности, генератора наиполезнейших, актуальнейших для нашей Апсны научно обоснованных идей и программ, кавалера многочисленных абхазских, российских и международных правительственных и других наград ТОРИЯ ЮРИЯ ГАМСАРАТОВИЧА и выражает соболезнование родным и близким.

Мир праху твоему, дорогой наш друг, товарищ и брат. У8сата бзиахаат.

Номер: 77Выпуск: 3955Рубрика: обществоАвтор: Политсовет Народной партии Абхазии