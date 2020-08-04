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СОБОЛЕЗНОВАНИЕ 04.08.2020

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Политсовет Народной партии Абхазии извещает о безвременном уходе на 87-м году жизни ветерана партии, члена руководящего органа, великого труженика, талантливого народного целителя, абхазского Ибн Сины Авиценны, доброго, искреннего, значимого и во многих отношениях знакового для Абхазии человека, заслуженно титулованной неутомимой личности, генератора наиполезнейших, актуальнейших для нашей Апсны научно обоснованных идей и программ, кавалера многочисленных абхазских, российских и международных правительственных и других наград ТОРИЯ ЮРИЯ ГАМСАРАТОВИЧА и выражает соболезнование родным и близким.

Мир праху твоему, дорогой наш друг, товарищ и брат. У8сата бзиахаат.


Номер:  77
Выпуск:  3955
Рубрика:  общество
Автор:  Политсовет Народной партии Абхазии

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