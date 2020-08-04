ДОЛГОЖДАННЫЙ КОНЦЕРТ

С 7 по 18 августа начнется гастрольный тур Государственного ансамбля народного танца Абхазии «Кавказ» по всем районам республики. Первый концерт 7 августа пройдет в Гале, второй – 11 августа в Ткуарчале, третий – 13 августа в Очамчыре. Финальный концерт пройдет в Гудауте 18 августа. Об этом сказал руководитель ансамбля Арвелод Тарба и отметил, что вход бесплатный.

Из-за пандемии коронавируса были отменены гастрольные туры ансамбля за пределами Абхазии.

В августе 1994 года народный артист СССР, Абхазии и Южной Осетии Кандид Тарба создал Государственный ансамбль народного танца «Кавказ» в память о добровольцах с Северного Кавказа и Юга России, погибших в Отечественной войне народа Абхазии.

Номер: 77Выпуск: 3955Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс