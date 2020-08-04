НУЖНА ЛИ АБХАЗИИ НОВАЯ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКАЯ ДОКТРИНА?

В Народном Собрании – Парламенте РА

В парламентском Комитете по международным делам, межпарламентским связям и связям с соотечественниками состоялись слушания, посвященные вопросам внешней политики Абхазии.

Инициаторами проведения слушаний выступила республиканская общественная организация ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. «Аруаа». Она направила в Парламент письмо, в котором предложила депутатам Парламента вместе с представителями различных политических сил рассмотреть ряд актуальных, на ее взгляд, вопросов внешнеполитической деятельности и в особенности проблем грузино-абхазских отношений.

В слушаниях наряду с депутатами участвовали министр иностранных дел Даур Кове, представители политических партий и общественных организаций.

Открывая встречу, председатель парламентского комитета по международным делам, межпарламентским связям и связям с соотечественниками Астамур Логуа сказал: «В ближайшее время в Парламенте состоится встреча с Президентом. Перед этим хотелось бы услышать мнения представителей различных политических партий. Мы пригласили абсолютно всех, никого не разделяя, и я вижу, что большинство откликнулось на приглашение».

Со своей стороны председатель общественной организации «Аруаа» Тимур Гулия отметил полезность подобного рода встреч и общественного диалога по вопросам внешней политики страны.

«Мы предлагаем обсудить несколько очень важных, с нашей точки зрения, вопросов. Хотелось бы, чтобы несмотря на различные мнения дискуссия прошла в спокойной и конструктивной обстановке», – сказал Гулия.

Среди тем, которые были вынесены на обсуждение в стенах парламента:

– Необходимо ли принять внешнеполитическую доктрину Абхазии, где будет указано, что Грузия дважды в течение ХХ века совершала в отношении абхазского народа действия, квалифицирующиеся как геноцид, и принять парламентское решение, осуждающее их?

– Считают ли участники слушаний, что Парламенту Абхазии следует обратиться к Госдуме России с просьбой признать геноцид абхазского народа со стороны Грузии?

– Должна ли Грузия возместить Абхазии материальный ущерб, нанесенный во время войны 1992-1993 гг.?

– Возможно ли принятие постановления Парламента, обязывающего Генпрокуратуру РА создать рабочую группу по сбору и систематизации фактов преступлений против народа Абхазии и государства для представления в Госдуму?

– Возможны ли торгово-экономические отношения с Грузией в настоящее время?

– Следует ли включать в состав абхазской делегации на Женевских дискуссиях по стабильности и безопасности в Закавказье двух депутатов Парламента с их ротацией.

– Надо ли в ответ на принятый правительством Грузии санкционный «список Отхозория – Татунашвили» в отношении граждан Абхазии принять «список Сигуа – Хишба – Муратия», предложенный «Аруаа»?

Последний вопрос касался зеркального механизма упрощенного предоставления гражданства гражданам Абхазии и России.

По поводу обращения к Госдуме РФ о признании геноцида абхазского народа Логуа заметил: «Есть и другие страны, признавшие независимость нашего государства. Почему не обратиться и к ним?»

Свой взгляд на предложенные к обсуждению вопросы высказал министр иностранных дел Даур Кове.

«Я согласен с тем, что давно назрела необходимость принятия внешнеполитической доктрины Абхазии. Я считаю, что в работе над ней должны принять участие представители всех политических партий и организаций, в первую очередь ветеранских», – отметил глава внешнеполитического ведомства.

По его словам, внешнеполитический курс республики всем известен. «Он остается неизменным. Это – достижение широкого международного признания независимости Абхазии», – подчеркнул министр.

Что касается Женевских дискуссий, то это пока что единственная международная площадка, на которой ведутся переговоры с Грузией в присутствии представителей ООН, ЕС и ОБСЕ.

«Конечно же, мы слышим разные мнения по поводу этих переговоров. Есть те, кто считает, что их не следует вести. Многие ожидают конкретных результатов. Но, как вы знаете, основной вопрос на переговорах – подписание юридически обязывающего соглашения о неприменении силы между Грузией и Абхазией, Грузией и Южной Осетией. Грузия же настаивает на подписании соглашения с Россией», – сказал министр.

Экс-министр иностранных дел, председатель политической партии «Единая Абхазия» Сергей Шамба поддержал идею создания внешнеполитической доктрины Абхазии, где должны найти отражение и вопросы грузино-абхазских отношений.

«Такая доктрина у нас была, но время идет, нужно обновить её. Никаких противоречий по этому вопросу нет», – заметил Шамба.

Даур Кове также разъяснил ситуацию с упрощенным механизмом получения российского гражданства жителями Абхазии и с тем, будет ли применяться зеркальный принцип предоставления гражданства Абхазии россиянам.

Даур Кове отметил, что получение жителями Абхазии российского гражданства по упрощенной форме не предусматривает зеркального принципа для россиян. «Жители России не могут получить абхазское гражданство в упрощенной форме», – уточнил глава МИД.

«Речь не идет о зеркальном предоставлении гражданства, а о возможности гражданам двух стран принимать гражданство другой стороны, но в строгом соответствии с законодательством страны. Что касается вопроса получения гражданства РФ, этот механизм сейчас определяется. Самый главный момент – это то, что предоставление гражданства будет идти в соответствии с внутренним законодательством страны. На сегодняшний день российская сторона отрабатывает проект этого документа, он будет проходить внутриведомственное согласование в России и после этого будет отправлен абхазской стороне на рассмотрение. Соответственно, мы его примем и изучим. Если мы согласимся с этим проектом, то выйдем на его подписание», – сказал министр.

Очень оживленной и эмоциональной была дискуссия по поводу грузино-абхазских торговых отношений.

«У нас есть указ президента Сергея Багапш о запрете приграничной торговли. Для того, чтобы оформлять любые грузы, надо этот указ отменить. На основании чего мы будем его отменять? Там говорится о том, что запрещены любые торговые отношения на границе с Грузией. И больше 50 килограммов в личных целях проносить через границу нельзя. Если мы хотим прекратить контрабанду, есть пограничное соглашение между Абхазией и Россией. Если российским пограничникам поручить не пропускать через границу больше 50 килограммов, вопрос будет снят», – заявил заместитель председателя «Аруаа» Темур Надарая.

«Я за торгово-экономические отношения с Грузией, но не в данной ситуации, когда грузы проходят не государственную границу, а административную. Грузины нашу границу называют разделительной линией», – сказал депутат Дмитрий Ардзинба.

Он выступает за ужесточение контроля на абхазо-грузинской границе. Торговые же отношения, на его взгляд, могут быть возможными, если Грузия будет готова оформлять товары как межгосударственные грузы.

Участники дискуссии не отрицали того, что все послевоенные годы из Грузии в Абхазию поступают контрабандные товары.

«Речь идет о том, как навести порядок на нашей стороне. Надо либо конфисковать весь товар, либо сделать так, чтобы государство получало выгоду от этой торговли, а не отдельные лица, занимающиеся незаконной торговлей», – заметил спикер.

Председатель партии «Единая Абхазия» Сергей Шамба скептически отнесся к возможности подписания грузино-абхазского межгосударственного договора о торгово-экономических отношениях.

По его мнению, Грузия не пойдет на установление межгосударственных торгово-экономических отношений с Абхазией, поскольку не признает её как самостоятельное государство.

«Они (Грузия) не пойдут на это. Это межгосударственный договор. Речь же идет о том, что вот уже 27 лет ведется фактическая торговля через границу в ущерб нашему государству. Эту торговлю никогда не остановишь. Еще Карл Маркс говорил, что там, где можно хорошо нажиться, капитал никогда не остановить, он пойдет на любые преступления», – напомнил Шамба.

Депутат Илья Гуния отметил, что Абхазия выиграла войну, у нее есть граница с Грузией, и она должна быть обустроена надлежащим образом.

На встрече речь шла и о возмещении Грузией материального ущерба, нанесенного Абхазии во время войны 1992 – 1993 года, и о геноциде в отношении абхазского народа, и о других, не менее важных и болезненных проблемах.

Участники парламентских слушаний сошлись во мнении о полезности подобных дискуссий и необходимости их продолжения.

Номер: 77Выпуск: 3955Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс