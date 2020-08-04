РОССИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕТ ПАССАЖИРСКОЕ СООБЩЕНИЕ С АБХАЗИЕЙ

Лето-2020

Россия с 1 августа 2020 года возобновляет пассажирское сообщение с Абхазией. Объекты абхазской инфраструктуры готовы к принятию туристов, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в РФ.

«По итогам заседания принято решение об открытии с 1 августа 2020 года государственной границы Российской Федерации с Республикой Абхазия. Решение принято на основании заключений Роспотребнадзора и Минздрава России по оценке санитарно-эпидемиологической обстановки в Абхазии и определения готовности объектов абхазской инфраструктуры к приему туристов», – цитирует ТАСС сообщение оперативного штаба.

В российском оперштабе отметили, что вопрос расширения списка стран, с которыми будет возобновлено международное авиасообщение, также прорабатывается. «Информация о принятых решениях будет сообщена дополнительно», – добавили в штабе.

Ранее вице-премьер Правительства России Татьяна Голикова сообщала о возобновлении международного авиасообщения с Великобританией, Турцией и Танзанией с 1 августа 2020 года.

Номер: 77Выпуск: 3955Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс