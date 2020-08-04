ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Политсовет старейшей в стране Народной партии Абхазии поздравляет признанного её лидера ЛАКОБА ЯКУБА ВАСИЛЬЕВИЧА с днём Рождения, желает крепкого здоровья и впредь неукоснительно следовать генетически присущим ему приверженности высоким нравственным устоям, смелости, твёрдости и крепости духа, несгибаемой воли, принципиальности, редкой толерантности и одновременно обострённого, неукротимого и неистребимого чувства справедливости, неприятия в любой форме и проявлениях фальши, фарисейства и лжи, неутомимости, выдержки и терпения, искреннего и последовательного патриотизма, беззаветного служения и преданности Родине, скромности, побольше видеть претворения в жизнь поистине необъятных и глубоких знаний, результатов своих колоссальных трудов и усилий в процветающей, свободной и горячо любимой им АПСНЫ с её многонациональным народом.

Номер: 77Выпуск: 3955Рубрика: политикаАвтор: Политсовет Народной партии Абхазии