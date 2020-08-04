НАТАЛИ СМЫР: «ДЕПУТАТ ДОЛЖЕН ПОМОГАТЬ В ЦЕЛОМ, А НЕ ТОЛЬКО СВОИМ ИЗБИРАТЕЛЯМ»

Гость редакции: депутат Народного Собрания – Парламента РА Натали Смыр

Традиционно в редакцию газеты «Республика Абхазия» продолжают приходить гости: политики, бизнесмены, государственные общественные деятели, горожане, а также те, кому интересно пообщаться с нами и, конечно, те, о ком интересно читать вам – нашим читателям. О возможном увеличении числа депутатов в Парламенте РА, роли и весомости мнения женщины в Парламенте, свое видение судьбы Закона «О декларации доходов и расходов публичными служащими и депутатами», а также о многом другом в беседе с нами рассказала депутат Народного Собрания – Парламента РА, председатель парламентского комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Натали Смыр. Но обо всем по порядку.

Легко ли быть женщиной-депутатом?

– В этом есть преимущество. Я, бывает, жестко критикую, высказываюсь, но мужчины делают мне поблажки. Все они относятся ко мне по-джентльменски. Мы с экс-депутатом, а ныне Премьер-министром Александром Анкваб много работали вместе. За три года работы я многому у него научилась. Хотя часто наши видения по отдельным вопросам разнились, но мы всегда приходили к одному мнению. Опыт и знания у него огромные, их нужно перенимать.

Кроме того, женщина, как хозяйка, умеет построить быт. Организаторские навыки у женщины на интуитивно-подсознательном уровне высокие. С учетом ментальности мужчины споры переводят на выяснения отношений. А женщины нет. В Парламенте РА должны быть женщины, не могу сказать, в каком количестве, но, думаю, не более 7-8 человек. Я считаю вполне допустимым избрание женщины президентом страны. В этом есть плюсы. Таким образом, возможно, мы уйдем от практики свержения президента. Наверное, будет стыдно ругаться и кричать на женщину.

Отношение к социальным сетям

– В советское время была идеология, мы образовывались, верили в светлое будущее, а сейчас весь мир крутится вокруг цифровых коммуникаций. Меня удивляют и поражают высказывания наших граждан в соцсетях. Я считаю и говорю, что нам стоит перечитать произведения наших классиков. Мы должны помнить абхазскую этику, культуру и воспитание. Возможно, нас накрыло какое-то безумие. Под вымышленными именами люди пишут много гадостей друг другу. Для нашего менталитета это недопустимо.

О возможном увеличении количества депутатов

– Ранее, когда я не была депутатом, считала, что количество 35 человек оптимально. Но став депутатом, я поменяла мнение. Иногда есть вероятность того, что некоторые граждане решают свои вопросы на договорной основе. Если увеличить число депутатов то, возможно, договориться со всеми будет уже сложнее. Но для государства будет финансово обременительным содержать такое количество депутатов. А коэффициент полезного действия особо не изменится. Поэтому лучше оставить так как есть. А некий представительный орган, состоящий из Совета старейшин, был бы хорошим подспорьем. Идя в Парламент, я рассчитывала помогать не только локально, своему городу, но и всей республике. Идя в Парламент моим лейтмотивом было проведение мониторинга нашей законодательной базы в части экономических вопросов, чтобы не было противоречий или правовых коллизий. Мы пишем законы, по которым будут жить наши дети. Они должны быть написаны с точки зрения безупречности и возможности исполнения для всех граждан. Я считаю, что нельзя баллотироваться в депутаты без опыта работы хотя бы 5 лет. Кроме того, репутация кандидата должна быть безупречной.

Декларация – проблема № 1?

– Закон должен под собой иметь нормативно-правовую базу. Что касается самого закона о декларации, то он нужен. Но тот Закон, который мы приняли, совершенно не соответствует реалиям и противоречит остальным нашим законам. В других странах есть налог на имущество, его администрируют из декларации. У нас этого нет. У нас нет императивного мандата. Закон о декларации, который мы приняли, гласит, что в случае предоставления недостоверной декларации меня должны снять с работы. Но Закон о статусе депутата такое не предусматривает. И таких разногласий с остальными законами очень много. Кстати, тот законопроект, который представлял Аслан Бжания будучи депутатом, и тот Закон, который мы приняли, кардинально отличаются.

О нашумевшем квартирном вопросе Мухамеда Килба

– Камнем преткновения стало нецелевое расходование денежных средств Фондом репатриации РА. Парламент не делает анализ действий. На основе отчета Контрольной палаты мы делаем заявления. Вопросы не к Мухаммеду Килба. Ничего страшного в том, что Фонд купил ему квартиру нет. Мухамед Килба от государства заслуживает квартиру, и я надеялась, что хоть кто-то об этом скажет на заседании. Другое дело, что мы на протяжении 27 лет не определили четкую программу по репатриации.

О многострадальном Законе «О налоге на добавленную стоимость»

– Нам нужна налоговая реформа. Предпосылкой введения «ввозного» НДС явилось Соглашение между РА и РФ. Россия настаивала на отмене таможенных пошлин. Нам нужно было по аналогии с Россией внести некий другой вид платежа. Эта была синхронизация, которая, по логике вещей, правильная. Но мы получили неправильный эффект. Это тяжело для предпринимателей. Государство, которое вводит НДС, должно предоставить кредиты по низким ставкам. У нас этого нет. Образовывается задолженность у предпринимателей. Сейчас мы хотим ввести упрощенную систему налогообложения. То есть ввести налог с оборота. Определяем ставки. Но главное условие – это применение контрольно-кассовых машин в режиме онлайн.

Публикацию подготовила Мадина ЧАГАВА

Номер: 77Выпуск: 3955Рубрика: политикаАвтор: Мадина ЧАГАВА