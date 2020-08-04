ТПП ПРОВЕЛА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ АКЦИЮ «ДЕНЬ ДОБРЫХ ДЕЛ»

50 детей из многодетных семей – репатриантов из Сирии и Иордании в рамках благотворительной акции «День добрых дел» приехали в столицу из поселков Дранды и Агудзеры, села Адзюбжи и Сухумского района.

Проведение такой акции стало доброй традицией для Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия, и проводится она два-три раза в год.

Для любого ребенка попасть в сказку – предел мечтаний. Именно поэтому ТПП подготовила для ребятишек представление – сюрприз. Маленьких гостей встретили, а затем развлекали сказочные персонажи. Действие проходило во дворе симпатичного кафе «Фазенда-1», деревянные постройки которого окружены ореховой рощей. Все это вызывало неподдельный восторг у участников представления.

Но на этом программа для детей не закончилась: по приглашению ТПП РА молодая, но уже известная в Абхазии художница, руководитель студии живописи Мария Пилия провела для ребят мастер-класс по живописи, тем самым, позволив им, почувствовать себя настоящими художниками. Затем детям была предоставлена возможность поиграть в шахматы и шашки под руководством опытного инструктора. После развлечений ребят ждал вкусный обед.

Пока дети развлекались, сотрудники ТПП пообщались с их родителями, узнали с какими проблемами сталкиваются, чем занимаются. Разговор получился душевным и открытым.

Завершением вечера стало красивое мыльное и огненное шоу, а также фотосессия у главного баннера.

По окончании акции дети и сопровождавшие их родители сердечно поблагодарили Торгово-промышленную палату за подаренный им праздник.

В палате считают: чтобы поверить в добро, нужно начать его делать. Потому ТПП предлагает продолжить эстафету добра – запустить флешмоб для других организаций, по оказанию помощи многодетным семьям. Особенно это актуально для вернувшихся на Родину репатриантов. Нужно дать им почувствовать, что они действительно дома и что они нам дороги. Не стоит забывать и о том, что страны, из которых они приехали, относятся к нам как к равным и поддерживают с Абхазией дружеские отношения.

Пресс-служба Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия

Номер: 77Выпуск: 3955Рубрика: политикаАвтор: Пресс-служба Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия