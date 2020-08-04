ТАМИЛА МЕРЦХУЛАВА ВСТРЕТИЛАСЬ С СОВЕТНИКОМ МИНИСТРА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ДАГЕСТАНА

Президент Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия Тамила Мерцхулава встретилась с Михаилом Лосевым – советником министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан, по совместительству начальником экспертного отдела по проектам сельского хозяйства и продовольствия Дагестана, а также с представителем ООО НПЦ «Агрохиминвест» Борисом Микелба.

Михаил Лосев отметил, что в Минсельхозе Дагестана ознакомились с позицией ТПП Абхазии относительно развития сельского хозяйства и разделяют мнение президента Палаты, что это направление может стать локомотивом экономики республики.

Он также подчеркнул, что прибыл в Абхазию по заданию Министерства. В его ведомстве готовы к сотрудничеству в привлечении в Абхазию инвесторов для реализации именно сельхозпроектов. Для этого предстоит создать дорожную карту РА и представить проекты, в том числе и по созданию необходимых республике перерабатывающих мини-производств.

По мнению Михаила Лосева, все это в дальнейшем позволит абхазским сельхозпроизводителям увеличить экспортные позиции.

Он также сообщил о готовности подписания договоров под патронажем ТПП с абхазскими предпринимателями на поставку в Абхазию баранины, риса и капусты.

Речь шла об обмене опытом между специалистами сельхозотрасли с привлечением агрономов, почвоведов, агротехников и др.

В свою очередь Тамила Мерцхулава предложила организовать встречные поставки продукции абхазских производителей, в частности цитрусовых, ореха и других товаров. Она выразила готовность принимать бизнес-делегации из Дагестана, в том числе и на площадке ТПП.

«Мы готовы оказать вам помощь в плане получения информации о сельхозпроизводителях Абхазии и о том, какая продукция экспортируется за пределы республики. Палата готова к сотрудничеству на взаимовыгодных для обеих сторон условиях», – сказала в заключение Тамила Мерцхулава.

Пресс-служба Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия

Номер: 77Выпуск: 3955Рубрика: экономикаАвтор: Пресс-служба Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия