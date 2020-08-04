МОБИЛИЗОВАНЫ ВСЕ СИЛЫ

«В курортный сезон особенно актуальным становится вопрос безопасности граждан, приезжающих на отдых, что является главной задачей для сотрудников МВД. Все силы милиции должны быть направлены на предотвращение преступлений и правонарушений»,– сказал министр МВД Абхазии Дмитрий Дбар. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как доложили на совещании начальники горуправлений и районных отделов милиции, личный состав переведен на усиленный режим работы. В городах и районах созданы патрульные наряды, которые будут нести службу в популярных курортных зонах и туристических направлениях.

Участковые уполномоченные милиции совместно с оперативными сотрудниками будут мониторить объекты размещения, в которых проживают туристы.

Дмитрий Дбар поручил управлению угрозыска усилить предупредительно-профилактическую работу по недопущению преступлений, укрепить посты ГАИ личным составом оперативных служб.

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Более 30 тысяч человек пересекли границу Абхазии и России в обоих направлениях за два дня с момента открытия границы 1 августа. Об этом сообщает пресс-служба Сочинской таможни.

В период с 1 по 2 августа таможенный пост МАПП «Адлер» Сочинской таможни пересекли 6933 транспортных средства, следовавших в обоих направлениях.

Среди них: более 6300 легковых автомобилей, 370 грузовиков, 190 автобусов.

Также отмечается, что в воскресенье 2 августа в Абхазию из России проследовали первые экскурсионные автобусы.

Номер: 77Выпуск: 3955Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс