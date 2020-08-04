ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ МАСКИ И ЗАПАС СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Министерство туризма РА рекомендует всем иностранным гражданам, прибывающим в Абхазию, иметь при себе маски и запас средств индивидуальной защиты.

«Все экскурсанты, а также водители и экскурсоводы при осуществлении экскурсионной деятельности на территории Республики Абхазия должны носить маски. Это минимизирует распространение коронавирусной инфекции», – отмечается на сайте Минтуризма РА.

Всем экскурсионным группам рекомендовано при посадке в автотранспорт использовать индивидуальные средства защиты.

Эти требования распространяются и на посещение экскурсионными группами Новоафонской пещеры, дегустационных залов и пасечных.

Минтуризма республики также призывает всех соблюдать социальную дистанцию во избежание заражения коронавирусной инфекцией и предупреждает руководителей объектов туристического назначения строго выполнять рекомендации санитарно-эпидемиологической службы РА.

Номер: 77Выпуск: 3955Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс