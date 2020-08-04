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ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ МАСКИ И ЗАПАС СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
Министерство туризма РА рекомендует всем иностранным гражданам, прибывающим в Абхазию, иметь при себе маски и запас средств индивидуальной защиты.
«Все экскурсанты, а также водители и экскурсоводы при осуществлении экскурсионной деятельности на территории Республики Абхазия должны носить маски. Это минимизирует распространение коронавирусной инфекции», – отмечается на сайте Минтуризма РА.
Всем экскурсионным группам рекомендовано при посадке в автотранспорт использовать индивидуальные средства защиты.
Эти требования распространяются и на посещение экскурсионными группами Новоафонской пещеры, дегустационных залов и пасечных.
Минтуризма республики также призывает всех соблюдать социальную дистанцию во избежание заражения коронавирусной инфекцией и предупреждает руководителей объектов туристического назначения строго выполнять рекомендации санитарно-эпидемиологической службы РА.
Номер: 77
Выпуск: 3955
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс