В МИНЗДРАВЕ ПРОВЕЛИ ЭКСТРЕННОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В СВЯЗИ С ОТКРЫТИЕМ АБХАЗО-РОССИЙСКОЙ ГРАНИЦЫ

По инициативе представителей медицинского сообщества республики 2 августа в Министерстве здравоохранения состоялось экстренное совещание, посвященное эпидемиологической обстановке, связанной с открытием абхазо-российской границы, сообщает пресс-служба Минздрава РА.

Заседание прошло с участием медиков и членов оперативного штаба по защите населения от коронавируса.

Открывая совещание, заместитель министра здравоохранения Алхас Конджария подчеркнул, что только за первые сутки границу с Абхазией по реке Псоу пересекли порядка семи с половиной тысяч человек.

«У нас среди местного населения ещё до открытия границы произошла вспышка, и Гудаутская больница начинает заполняться. Ежедневно мы выявляем порядка 8 – 10 пациентов, и уже на этом этапе понимаем, что справиться с таким потоком больных будет крайне сложно. А прибавив к нашему населению тех, кто приедет, мы просто «захлебнемся» и не сможем оказать помощь ни нашим гражданам, ни кому-либо еще», – сказал замминистра.

Он отметил, что ранее на заседании Координационного штаба обсуждался вопрос поэтапного открытия границы и наличия у пересекающих её справки или ковид-паспорта.

«Для нас стало неожиданностью, что открытие произошло так одномоментно. Не был разработан ряд этапов, а граница просто полностью открылась, и любой желающий сегодня может заехать», – подчеркнул он.

Член оперативного штаба, депутат Парламента Алхас Джинджолия подчеркнул, что на границе по реке Псоу сегодня необходимы ограничительные меры.

В свою очередь член оперативного штаба, главный внештатный терапевт Минздрава Анжела Арчелия сообщила, что по её наблюдениям за последними пациентами, вирус стал агрессивнее с течением заболевания.

«Состояние инфицированных ухудшается молниеносно. Поэтому пациенты на самоизоляции нуждаются в более тщательном контроле. Даже самому, будучи доктором, пациенту тяжело отследить самостоятельно свое состояние, не говоря уже о простых гражданах. Поэтому нам нужно разработать систему курации легких пациентов, которые проходят лечение на дому», – считает врач.

Участники совещания обсудили план дальнейших действий в связи с возможным ростом числа инфицированных COVID-19, чтобы оперативно оказывать помощь пациентам и минимизировать риски для медперсонала.

Номер: 77Выпуск: 3955Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс