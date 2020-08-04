РОССИЙСКАЯ ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ

Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб провёл встречу с членами рабочей группы по проведению совместного комплексного мониторинга по оценке состояния финансовой системы республики, целевого использования средств российской финансовой помощи.

Директор Департамента специальных программ и проектов Минэкономразвития России Алексей Сухов, возглавляющий делегацию, рассказал о том, что совместная работа с профильными ведомствами Абхазии проходит активно.

Он поблагодарил абхазскую сторону за эффективное сотрудничество и оперативность.

Сухов также отметил, что группа проработает в Абхазии до 7 августа.

В свою очередь Александр Анкваб заверил, что абхазская сторона открыта для тесного взаимодействия. Он подчеркнул, что четкая координация работы между ведомствами двух стран в рамках этого визита позволит и далее эффективно решать поставленные задачи.

В составе прибывшей российской рабочей группы 28 специалистов – представителей Министерства экономического развития, Министерства юстиции, Казначейства России, Банка России, Росреестра.

Номер: 77Выпуск: 3955Рубрика: политикаАвтор: Управление пресс-службы и информации