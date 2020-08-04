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РОССИЙСКАЯ ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ
Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб провёл встречу с членами рабочей группы по проведению совместного комплексного мониторинга по оценке состояния финансовой системы республики, целевого использования средств российской финансовой помощи.
Директор Департамента специальных программ и проектов Минэкономразвития России Алексей Сухов, возглавляющий делегацию, рассказал о том, что совместная работа с профильными ведомствами Абхазии проходит активно.
Он поблагодарил абхазскую сторону за эффективное сотрудничество и оперативность.
Сухов также отметил, что группа проработает в Абхазии до 7 августа.
В свою очередь Александр Анкваб заверил, что абхазская сторона открыта для тесного взаимодействия. Он подчеркнул, что четкая координация работы между ведомствами двух стран в рамках этого визита позволит и далее эффективно решать поставленные задачи.
В составе прибывшей российской рабочей группы 28 специалистов – представителей Министерства экономического развития, Министерства юстиции, Казначейства России, Банка России, Росреестра.
Номер: 77
Выпуск: 3955
Рубрика: политика
Автор: Управление пресс-службы и информации