ВЫПЛАТЫ ПЕНСИОНЕРАМ

Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб провёл встречу с министром социального обеспечения и демографической политики Русланом Аджба и председателем Национального банка Абхазии Бесланом Барателиа.

Речь шла о новых принципах получения наличных средств пенсионерами-получателями российской пенсии, зарегистрированными в отделениях ПФР в Абхазии, а также получателями абхазской пенсии.

С августа пенсионеры будут получать выплаты исключительно в кассах Сбербанка и других банков Абхазии по предъявлению документа, удостоверяющего личность.

Нововведение связано с тем, что держатели банковских карт для пенсионных начислений незаконно обналичивали денежные средства умерших пенсионеров.

Руслан Аджба дополнил, что по данным отделения Пенсионного фонда России в Абхазии, общее количество граждан, незаконно получивших средства ПФР, составляет свыше 600 человек, а сумма составляет 17 млн рублей.

Премьер-министр обратил внимание на то, что данная мера поможет предупредить получение денежных средств после смерти пенсионера.

«Подобные случаи очень распространились и по сути своей являются воровством», – констатировал Анкваб.

Премьер-министр отметил, что необходимо предпринять все меры по выявлению незаконно полученных ранее сумм пенсий и других социальных выплат и возврату переполученных сумм в бюджет ПФР. А для своевременного информирования отделения ПФР в Абхазии о смерти получателя российской пенсии необходимо наладить тесное взаимодействие с местными органами власти, с районными органами записи актов гражданского состояния.

«Мы должны сохранить доверие между абхазской стороной и Пенсионным фондом России для того, чтобы законные получатели российских пенсий в Абхазии могли и дальше беспрепятственно получать денежные выплаты», – заключил Александр Анкваб.

Номер: 77Выпуск: 3955Рубрика: политикаАвтор: Управление пресс-службы и информации