ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб поздравил заместителя министра обороны Российской Федерации Юнус-Бека Евкурова с днём рождения.

Уважаемый Юнус-Бек Баматгиреевич!

Примите искренние поздравления в связи с Вашим днём рождения!

Вся Ваша деятельность – пример преданности Родине, верности присяге. Всецело посвятив себя её интересам, за годы боевой службы в Вооруженных силах и на посту главы Республики Ингушетия Вы добились серьезных успехов.

Глубокого уважения заслуживает Ваш личный вклад в развитие братских отношений с Республикой Абхазия. В нашей стране Вас знают и ценят.

Убеждён, что высокий профессионализм, богатый опыт и энергия будут и впредь служить достижению стоящих перед Вами целей.

Желаю крепкого здоровья, долгих и счастливых лет!

Номер: 77Выпуск: 3955Рубрика: политикаАвтор: Управление пресс-службы и информации