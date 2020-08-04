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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб поздравил заместителя министра обороны Российской Федерации Юнус-Бека Евкурова с днём рождения.
Уважаемый Юнус-Бек Баматгиреевич!
Примите искренние поздравления в связи с Вашим днём рождения!
Вся Ваша деятельность – пример преданности Родине, верности присяге. Всецело посвятив себя её интересам, за годы боевой службы в Вооруженных силах и на посту главы Республики Ингушетия Вы добились серьезных успехов.
Глубокого уважения заслуживает Ваш личный вклад в развитие братских отношений с Республикой Абхазия. В нашей стране Вас знают и ценят.
Убеждён, что высокий профессионализм, богатый опыт и энергия будут и впредь служить достижению стоящих перед Вами целей.
Желаю крепкого здоровья, долгих и счастливых лет!
Номер: 77
Выпуск: 3955
Рубрика: политика
Автор: Управление пресс-службы и информации