НА АБХАЗО-РОССИЙСКОЙ ГРАНИЦЕ СНЯТЫ ВСЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Президент Республики Абхазия Аслан Бжания подписал 1 августа Распоряжение о снятии ограничений, введенных в связи с коронавирусной инфекцией.

В соответствии с документом государственная граница Республики Абхазия с Российской Федерацией открыта.

В связи с открытием границы глава государства выступил с обращением к гражданам республики:

«Дорогие соотечественники!

По согласованию руководств Республики Абхазия и Российской Федерации государственная граница между нашими дружественными странами открыта с сегодняшнего дня. Сняты все ограничения, которые действовали на протяжении четырех месяцев. Мы благодарим руководство России за принятое решение, которое, несомненно, положительно повлияет на экономическую ситуацию в нашей стране.

После принятия соответствующего решения Координационным штабом по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции, я подписал Распоряжение о снятии всех ограничений с абхазской стороны на российско-абхазской государственной границе.

Дорогие соотечественники, я обращаюсь к вам с просьбой соблюдать меры предосторожности, следовать санитарно-эпидемиологическим требованиям. Не следует пренебрегать опасностью, которую представляет эта коварная болезнь. Меры предосторожности должны соблюдаться в быту, во всех учреждениях, в детских садах, школах, в гостиницах, домах отдыха и пансионатах. Я поручил главам администраций городов и районов Абхазии держать этот вопрос на особом контроле. Жизнь и здоровье наших граждан являются высшей ценностью для государства. Желаю всем здоровья и благополучия».

***

Абхазия снимает ограничения на пересечение границы с Россией, введённые из-за коронавирусной пандемии. Распоряжение об этом подписал Президент РА Аслан Бжания.

Текст Распоряжения гласит:

«О признании утратившим силу Распоряжения Президента Республики Абхазия «Об отдельных мерах по защите здоровья населения Республики Абхазия от новой коронавирусной инфекции COVID-19»

На основании решения Координационного штаба по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19 от 1 августа 2020 года:

1. Признать утратившим силу Распоряжение Президента Республики Абхазия «Об отдельных мерах по защите здоровья населения Республики Абхазия от новой коронавирусной инфекции COVID-19» от 30 июня 2020 года № 250-рп (с изменениями от 14 июля 2020 года № 269-рп; 20 июля 2020 года № 278-рп; 27 июля 2020 года № 290-рп).

2. Настоящее Распоряжение вступает в силу с момента подписания.

А. БЖАНИЯ, Президент Республики Абхазия

г. Сухум, 1 августа 2020 года № 295-рп

Номер: 77Выпуск: 3955Рубрика: политикаАвтор: А. БЖАНИЯ, Президент Республики Абхазия