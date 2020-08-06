СПОРТ

Воспитанники секции бокса Департамента по делам молодёжи и спорта столичной Администрации приняли участие в Открытом турнире по боксу среди юношей 2004-2005 г.р., 2006-2007 г.р., 2008-2009 г.р., 2010-2011 г.р. Соревнования проходили в г. Гудауте. В разных возрастных и весовых категориях наши спортсмены заняли следующие призовые места:

1 место – Данил Немов (2007 г.р., 33 кг), Вартан Арзуманян (2010 г.р., 33 кг), Артур Чепнян (2011 г.р., 27 кг), Нестор Гогия (2008 г.р., 70 кг);

2 место – Станислав Немов (2010 г.р., 39 кг), Руслан Арзуманян (2007 г.р., 39 кг), Армен Етумян (2006 г.р., 60 кг) и Даниэль Гогия (2007 г.р., 48 кг). Спортсмены награждены медалями и грамотами. Тренируют боксёров Беслан Адлейба и Давид Авидзба.

Номер: 78Выпуск: 3956Рубрика: спортАвтор: Комитет по вопросам молодежи и спорта Администрации г. Сухум