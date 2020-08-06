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06.08.2020
Номер: 78
Выпуск: 3956
Рубрика: общество
Автор: Кероп МАГАКЯН
Наш город
Где вкус того Рахат-Лукума,
Из «эсесеровских» времён?
Где дух тогдашнего Сухума?
Где шлейф от знаковых имён?
Где все носильщики вокзала,
И где вообще ЖД вокзал?
Где спекулянт у кинозала,
С двойным билетом в кинозал...
Где поливальные машины?
При ком метла? При чём узбек?
Где сильно пьющие мужчины?
Где винно-водочный забег?
Куда девались чангалисты?
Где ткани, что из под полы?
Где Симонян? Где футболисты?
Где их красивые голы?
Где все курортницы в колоре?
Где субтропический кураж?
Где скрипки на фуникулёре?
Где пароход? Где экипаж?
Где часовщик, что на проспекте? Где на прогулку катерок?
Где те евреи, что в респекте,
И чистой «Амры» ветерок...
Кероп МАГАКЯН
Номер: 78
Выпуск: 3956
Рубрика: общество
Автор: Кероп МАГАКЯН