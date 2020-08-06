Наш город

Где вкус того Рахат-Лукума,

Из «эсесеровских» времён?

Где дух тогдашнего Сухума?

Где шлейф от знаковых имён?

Где все носильщики вокзала,

И где вообще ЖД вокзал?

Где спекулянт у кинозала,

С двойным билетом в кинозал...

Где поливальные машины?

При ком метла? При чём узбек?

Где сильно пьющие мужчины?

Где винно-водочный забег?

Куда девались чангалисты?

Где ткани, что из под полы?

Где Симонян? Где футболисты?

Где их красивые голы?

Где все курортницы в колоре?

Где субтропический кураж?

Где скрипки на фуникулёре?

Где пароход? Где экипаж?

Где часовщик, что на проспекте? Где на прогулку катерок?

Где те евреи, что в респекте,

И чистой «Амры» ветерок...

Кероп МАГАКЯН

Номер: 78Выпуск: 3956Рубрика: обществоАвтор: Кероп МАГАКЯН