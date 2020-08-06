На соискание Государственной премии Республики Абхазия по науке имени Г. А. Дзидзария

РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ ВАЛЕРИЯ БИГУАА «РИТУАЛЬНЫЙ МИР ТРАДИЦИОННОЙ РЕЛИГИИ АБХАЗОВ»

(Москва: МАКС Пресс, 2018, 301 стр. Научный редактор доктор исторических наук, член-корр. АНА Ю. Д. Анчабадзе)

Абхазия представляет собой во многом уникальную страну, в которой мировые религии – христианство (с IV века) и ислам (с XVI века) – мирно сосуществуют не только друг с другом, но и с традиционной религией абхазов. Изучение особенностей функционирования на территории столь небольшой страны различных религиозных систем, их взаимодействия и взаимовлияния остается важной задачей современной абхазоведческой науки.

Этнология как отрасль научного абхазоведения зародилась во второй половине XIX века благодаря пионерским трудам первого абхазского ученого, этнографа Соломона Темурковича Званба. Несколько позже появилась работа русского исследователя А. Н. Введенского о религиозных верованиях абхазов, а в начале XX века большой вклад в абхазскую этнологию внесли ученые Н. С. Джанашиа, А.Векуа, Г. Ф. Чурсин, Д. И. Гулиа и академик Н. Я. Марр. На этом солидном фундаменте в 60-е годы XX века появляются работы крупнейших этнологов Ш. Д. Инал-ипа, И. А. Аджинджала и Ц. Н. Бжания, за которыми следуют публикации этнологических и религиоведческих работ Л. Х. Акаба, В. Г. Ардзинба, Ю. Г. Аргуна, А. Б. Крылова, С. Л. Зухба, Р. М. Барцыц и других авторов.

В этой плеяде исследователей достойное место принадлежит и автору рецензируемой монографии, известному абхазскому ученому-этнологу, доктору исторических наук, заслуженному деятелю науки РА, заслуженному работнику высшей школы Республики Абхазия, ведущему научному сотруднику АбИГИ имени Д. И. Гулиа АНА, профессору АГУ Валерию Левардовичу Бигуаа. Валерий Левардович – автор целого ряда важных исследований в области истории Абхазии, бытовой культуры и традиционного культа абхазов. Его научные работы известны и за пределами Абхазии, некоторые из них переведены на иностранные языки. Среди его трудов такие, как «Современная сельская семья у абхазов» (Тбилиси, 1983), «Образ жизни абхазских долгожителей» (Тбилиси, 1983), учебное пособие на абхазском языке «История Абхазии (до 1921 г. Краткий курс)» (Сухум, 1992), переведенное также на турецкий язык и изданное в Стамбуле, «Абхазская традиционная семья и современная действительность» (Сухум, 2010), «Вопросы традиционной религии и бытовой культуры абхазов» (Сухум, 2012), разделы в коллективной монографии «Абхазы» (Москва, 2007, 2012), а также целый ряд очерков, опубликованных между 2012 и 2017 годами и посвященных обстоятельному описанию важнейших абхазских традиционных культов.

Настоятельная необходимость в обобщающем описании традиционной абхазской религиозной системы, ее современного состояния и перспектив ее сохранения и развития назрела давно. До сегодняшнего дня отсутствовал метод комплексного подхода к исследованию столь важной области духовной жизни абхазского народа. Рецензируемая монография представляет собой первый опыт монографического, целостного подхода к данной важной проблематике. Речь идет не только об анализе зафиксированных исследователями основных элементов того или иного традиционного культа, но и о воссоздании и частичной реконструкции всей традиционной религиозной системы в достижимой полноте.

Рецензируемая монография, опубликованная в 2018 году в Москве под тремя грифами – Института этнологии и антропологии Российской Академии наук, Абхазского института гуманитарных исследований Академии наук Абхазии и Абхазского государственного университета, состоит из введения и двух разделов, разбитых на 3 и 8 глав соответственно. Завершают книгу заключение, резюме на абхазском и английском языках, указатели, а также список использованной литературы. Книга содержит большое количество качественных цветных фотографий, иллюстрирующих описываемую в книге обрядовую практику.

(Окончание в следующем номере)

Вячеслав ЧИРИКБА, доктор филологических наук, профессор, академик АНА, заслуженный деятель науки Республики Абхазия

Номер: 78Выпуск: 3956Рубрика: обществоАвтор: Вячеслав ЧИРИКБА, доктор филологических наук, профессор, академик АНА, заслуженный деятель науки Республики Абхазия