ГРУППА ЭКСПЕРТОВ МИНЗДРАВА РОССИИ НАЧАЛА РАБОТУ В АБХАЗИИ

По поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко в Абхазию прибыла и приступила к работе группа специалистов Минздрава РФ. Они оценят, как оказывается медицинская помощь пациентам с COVID-19. Об этом сообщается на сайте Минздрава России.

Помощник министра Оксана Гусева, курирующая вопросы организации медицинской помощи населению, и директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровью Минздрава России Инна Куликова с замминистра здравоохранения Краснодарского края Ириной Вязовской посетили в Гудауте основной госпиталь для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Российские медики ознакомились с маршрутизацией пациентов, провели обход в «красной» зоне, оценили запас средств индивидуальной защиты и лекарственных препаратов.

6 августа российские специалисты-инженеры приступят к монтажу и наладке компьютерного томографа, который планируется запустить в эксплуатацию во второй половине текущего месяца.

В Сухуме представители Минздрава России проинспектировали работу подстанции «скорой помощи», автомобили которой предназначены для эвакуации инфицированных Covid-19, а также ознакомились с организацией работы детской поликлиники.

Номер: 78Выпуск: 3956Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс