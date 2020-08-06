ИЗБРАННЫЙ

Первому Президенту РА – 75 лет

(Окончание. Начало в № 74, 75, 76)

Это мужественные слова. Политик оказывается в проигрышной ситуации и из двух зол выбирает меньшее и загодя берет всю ответственность на себя. И за все, что может случиться теперь, готов ответить перед Богом и людьми.

А тем временем Эдуард Шеварднадзе, выступая по грузинскому телевидению, заявил о возможной депортации жителей Абхазии, несогласных с политикой Госсовета.

В ответ жители моего родного села Дурипша вышли на митинг с лозунгами: «Оккупация Абхазии – сговор Ельцина и Шеварднадзе», «Убийцы и мародеры, возвращайтесь к себе домой, в Грузию!»

Поскольку грузинские войска не были выведены из зоны конфликта, Московское соглашение оказалось непрочным. Боевые действия вскоре возобновились. Планировалось покончить с «сепаратистами», обрушив всю военную мощь на Гудаутский район – последний оплот Ардзинба. Но вышло по-иному. Потерпев через месяц сокрушительное поражение в Гагре, войска Госсовета Грузии потеряли инициативу, позиция же Ардзинба как руководителя сопротивления окрепла. Теперь в быстрой и окончательной победе господина Шеварднадзе засомневались даже в Тбилиси, не говоря уже о команде Ельцина.

И новоиспеченный председатель Парламента Грузии обратился за помощью – куда бы вы думали? – в НАТО! Без вас-де не одолеть мне этого супостата, Владислава Ардзинба!

В НАТО изучили вопрос и отказали. Посчитали слишком уж одиозным поступком объявлять крестовый поход каким-то абхазам, живущим на крохотном клочке земли, где нет к тому же ни нефти, ни золота. В октябре 1992 года, после освобождения Гагры и выхода ополченцев к российской границе, абхазский лидер уже не сомневался в окончательной победе Блага над Злом. Как в древнем хеттском мифе.

И победа пришла через 11 месяцев, когда ополченцы, преследуя остатки армии оккупантов, увидели берег Ингура.

В 1994 году Владислав Ардзинба был избран Президентом Республики Абхазия.

Я помню ритуальный праздник в селе Ачандаре. Здесь есть святыня. Одна из самых почитаемых в Абхазии. Капище Бога Грома. Дыдрипш.

Служение божеству не прекращается столетиями. Люди рода Чичба – жрецы. Звание передается по наследству. Вместе с навыком.

Дыдрипш – заколдованное, грозное место.

На вершину невысокой горы, где само капище и обитает Бог, летающий на огненной колеснице в Пицунду к другому божеству обычно на вечерней заре, может подняться только жрец. Простому смертному путь заказан: среди ясного дня его остановит неожиданная гроза – с молниями, с ветром, с дождем!..

Поэтому все обряды совершаются у подножия, на поляне. К ней с проселочной, выложенной щебнем дороги ведет крутой спуск.

Я помню, как жрец вершил свой ритуал. Худощавый высокий мужчина средних лет, он стоял под вековым деревом и говорил, подняв обе руки к небу. И сотни людей, затаив дыхание, слушали его. Жрец говорил о победе, посланной Богом. Оказывается, он, жрец, был оповещен заранее, но должен был молчать до срока.

Владислава Ардзинба он назвал избранником Бога.

Жрец говорил о победе Блага над Злом.

А потом был широкий праздничный стол под открытым небом на поляне у подножия святой горы.

И были тосты.

И кто-то из уважаемых гостей провозгласил тост за ученого, ставшего лидером нации, ее вождем.

Вот сидит на почетном месте тот, сказал гость, кому вы верили и за кем вы шли. Дай Бог, чтобы вы ему верили всегда и всегда шли за ним!

...Человек не знает, что ждет его впереди.

Ну зачем заранее знать, что мирные дни окажутся гораздо тяжелее военных, что будут террор и блокада, развал экономики и обнищание народа, грабеж и разбой?

Что в таких условиях придется выходить из кризиса, добиваться международного признания, укреплять государство.

Зачем знать заранее, что ко всем этим трудностям, выпавшим на твою долю, прибавится еще и болезнь, долгая и коварная? Зачем знать заранее то, что ведомо только Богу?!

Надо идти вперед. Если ты – из сильных. Он из таких.

Он навсегда вписал свое имя в историю своей страны.

Первый Президент Республики Абхазия Владислав Ардзинба.

Юрий ЛАКЕРБАЙ, газета «Республика Абхазия» № 73, 5-6 июля 2003 года.

Номер: 78Выпуск: 3956Рубрика: политикаАвтор: Юрий ЛАКЕРБАЙ, газета «Республика Абхазия»