Обсуждение

ГОТОВА ЛИ АБХАЗИЯ К НОВОЙ ФАЗЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ?

На эту тему прошёл круглый стол в центре имени Зураба Ачба

«Новая фаза кризиса: вызовы и возможные ответы в сфере здравоохранения». Круглый стол на эту тему провел Центр социально-экономических исследований Абхазии с участием представителей Министерства здравоохранения, депутатов Парламента РА, Общественной палаты. Цель беседы – как быть в условиях, когда в республике появились новые заболевшие коронавирусной инфекцией? Готова ли Абхазия к новой фазе распространения COVID-19?

Открывая встречу, руководитель Центра социально-экономических исследований Олег Дамениа отметил, что «все, происходящее в мире, не проходит мимо Абхазии, поэтому необходимо быть крайне осторожными. Однако изоляция – не выход из сложившейся ситуации, поскольку всем нам приходится друг с другом общаться». По его словам, в стране из года в год растет число людей, нуждающихся в медицинской помощи. «Многих наших граждан беспокоит качество предоставляемых медицинских услуг в республике, из-за чего они все чаще обращаются за помощью в медучреждения Российской Федерации. Притом что медицинская инфраструктура, разрушенная в период войны, во многом уже восстановлена благодаря российской финансовой помощи, врачебный корпус состоит из выпускников ведущих медицинских вузов России. По финансированию медицинская отрасль занимает первое место среди других отраслей социальной сферы. Однако об улучшении состояния здоровья населения пока говорить преждевременно, несмотря на то что наши граждане живут в благоприятнейших климатических условиях», – сказал Дамениа.

Начальник управления лечебно-профилактической помощи Минздрава Абхазии Саида Делба отметила, что в абхазской медицине не все так плохо, как считают в обществе, и говорить о том, что врачи не справляются с пандемией коронавируса тоже преждевременно. Гудаутский госпиталь в полной мере справляется с нагрузкой, которая на него возложена. Вся деятельность Минздрава направлена в нужное русло. «А вот, что будет дальше, конечно, пока сказать сложно», – подчеркнула Делба.

Несмотря на предпринятые меры Минздравом Абхазии, вирус все-таки проник в Абхазию, отметила секретарь Общественной палаты Абхазии Гули Кичба. Она беспокоилась, сумеют ли наши врачи справиться с ситуацией, если будет большой поток больных? Ее волновала и безответственность наших граждан. «Если в начале пандемии наши граждане ответственно подходили к ситуации, находились в самоизоляции, то сейчас они расслабились, и это не может не настораживать. Мы должны серьезно подойти к вопросу, чтобы помочь нашим врачам», – отметила Кичба.

Депутат Парламента и член оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Алхас Джинджолия рассказал о том, что специалисты Роспотребнадзора, недавно находившиеся в Абхазии, высоко оценили готовность туристических и медицинских объектов республики. В целом эпидемиологическую ситуацию на тот момент они оценили как положительную. Правда, обеими сторонами, по его словам, было озвучено, что в случае заезда в Абхазию большого количества людей, ухудшение эпидемиологической ситуации не исключается.

Эсма АРДЖЕНИЯ

Фото Миланы Жиба

Номер: 78Выпуск: 3956Рубрика: политикаАвтор: Эсма АРДЖЕНИЯ