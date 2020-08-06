Главная




 
06.08.2020

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Министерство туризма Республики Абхазия сообщает о ликвидации к 04.08.2020 г. автономной некоммерческой организации «Официальный туристский Интернет-сайт Республики Абхазия» на основании приказа №28 от 30 июля 2020 года в соответствии с п.3 Постановления Кабинета Министров Республики Абхазия №70 от 24 июня 2020 года «Об утверждении Положения о Министерстве туризма Республики Абхазия».

Для предъявления претензий возможных кредиторов обращаться по адресу: г. Сухум, проспект Аиааира (Мира), 119.


Номер:  78
Выпуск:  3956
Рубрика:  общество
Автор:  Министерство туризма Республики Абхазия

Возврат к списку

 