ОБЪЯВЛЕНИЕ

Министерство туризма Республики Абхазия сообщает о ликвидации к 04.08.2020 г. автономной некоммерческой организации «Официальный туристский Интернет-сайт Республики Абхазия» на основании приказа №28 от 30 июля 2020 года в соответствии с п.3 Постановления Кабинета Министров Республики Абхазия №70 от 24 июня 2020 года «Об утверждении Положения о Министерстве туризма Республики Абхазия».

Для предъявления претензий возможных кредиторов обращаться по адресу: г. Сухум, проспект Аиааира (Мира), 119.

Номер: 78Выпуск: 3956Рубрика: обществоАвтор: Министерство туризма Республики Абхазия