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06.08.2020
Номер: 78
Выпуск: 3956
Рубрика: общество
Автор: Министерство туризма Республики Абхазия
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Министерство туризма Республики Абхазия сообщает о ликвидации к 04.08.2020 г. автономной некоммерческой организации «Официальный туристский Интернет-сайт Республики Абхазия» на основании приказа №28 от 30 июля 2020 года в соответствии с п.3 Постановления Кабинета Министров Республики Абхазия №70 от 24 июня 2020 года «Об утверждении Положения о Министерстве туризма Республики Абхазия».
Для предъявления претензий возможных кредиторов обращаться по адресу: г. Сухум, проспект Аиааира (Мира), 119.
Номер: 78
Выпуск: 3956
Рубрика: общество
Автор: Министерство туризма Республики Абхазия