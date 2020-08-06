СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Министерство иностранных дел Республики Абхазия направило ноту соболезнования Министерству иностранных дел и по делам эмигрантов Ливанской Республики в связи с многочисленными жертвами взрыва, произошедшего в Бейруте.

В ноте, в частности, говорится:

«Народ Республики Абхазия с большой скорбью воспринял известие о многочисленных жертвах в результате взрыва в порту Бейрута. Министерство иностранных дел Республики Абхазия выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших и желает скорейшего выздоровления пострадавшим».

Мощный взрыв произошел на территории порта Бейрута в Ливане вечером 4 августа. Премьер-министр Ливана Хассан Дияб назвал причиной взрыва ненадлежащее хранение в бейрутском порту в течение шести лет 2750 тонн аммиачной селитры.

По информации Красного Креста в Ливане, число погибших в результате взрыва уже превысило сотню. По последним данным, пострадали более четырех тысяч человек.

Номер: 78Выпуск: 3956Рубрика: политикаАвтор: Министерство иностранных дел Республики Абхазия