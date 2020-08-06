НА УЧЕБУ В МОСКВУ

Первый вице-премьер, министр экономики Республики Абхазия Кристина Озган провела встречу с кандидатами на обучение в учебном центре Главгосэкспертизы России.

Вопрос подготовки специалистов из Абхазии обсуждался в ходе ее рабочей встречи с начальником Главгосэкспертизы России Игорем Маныловым в Москве в июне текущего года.

В результате достигнутых договоренностей с руководством Главгосэкспертизы России при поддержке Минэкономразвития РФ семь специалистов из Абхазии пройдут обучение в области строительства на базе учебного центра Главгосэкспертизы России.

По словам Кристины Озган, наличие специалистов-экспертов в строительной отрасли имеет существенное значение для нашей республики.

«Мы обязаны демонстрировать ответственность и профессионализм, умение качественно работать. Ваша задача максимально использовать эту возможность и получить соответствующую профессиональную квалификацию», – отметила Кристина Озган, обращаясь к кандидатам на обучение.

Номер: 78Выпуск: 3956Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс