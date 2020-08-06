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06.08.2020
Номер: 78
Выпуск: 3956
Рубрика: политика
Автор: Управление пресс-службы и информации
СООБЩЕНИЕ ПРЕСС-СЛУЖБЫ КМ РА
Лабораторией СЭС представлены в Аппарат Кабинета Министров результаты исследований методом ПЦР-диагностики на выявление коронавирусной инфекции Премьер-министра, вице-премьеров, руководителя и сотрудников Аппарата.
Согласно заключению специалистов, на 30 июля ни у одного из обследовавшихся коронавирусная инфекция COVID-2019 не обнаружена.
Номер: 78
Выпуск: 3956
Рубрика: политика
Автор: Управление пресс-службы и информации