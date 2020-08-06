СООБЩЕНИЕ ПРЕСС-СЛУЖБЫ КМ РА

Лабораторией СЭС представлены в Аппарат Кабинета Министров результаты исследований методом ПЦР-диагностики на выявление коронавирусной инфекции Премьер-министра, вице-премьеров, руководителя и сотрудников Аппарата.

Согласно заключению специалистов, на 30 июля ни у одного из обследовавшихся коронавирусная инфекция COVID-2019 не обнаружена.

Номер: 78Выпуск: 3956Рубрика: политикаАвтор: Управление пресс-службы и информации