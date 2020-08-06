КПП «ИНГУР»

Абхазия открывает гуманитарный коридор для возвращения временно находящихся в Грузии граждан и жителей республики.

Как сообщается на сайте СГБ РА, с 5 по 9 августа 2020 года пропуск через КПП «Ингур» будет осуществляться с 9.00 до 19.00 часов местного времени. Все прибывающие из Грузии граждане обязаны пройти медико-санитарный контроль. Пересечение государственной границы будет возможно при наличии следующих документов:

– паспорт гражданина Республики Абхазия, удостоверяющий личность РА за пределами Республики Абхазия;

– общегражданский внутренний паспорт гражданина Республики Абхазия (образца 2016 года);

– вид на жительство иностранного гражданина или лица без гражданства, постоянно проживающего на территории Республики Абхазия;

– справка (форма №9), выданная органами МВД Республики Абхазия;

– для детей в возрасте до 14 лет необходимо свидетельство о рождении на каждого ребенка.

В условиях карантина, вызванного распространением коронавирусной инфекции, первый гуманитарный коридор через КПП «Ингур» был открыт с 26 по 31 мая. Тогда в Абхазию вернулись 532 жителя. Во второй раз – с 22 по 24 июня в Абхазию вернулись 1 111 человек. В третий раз гуманитарный коридор открылся 13 июля. В общей сложности через границу перешло 2085 человек.

Номер: 78Выпуск: 3956Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс