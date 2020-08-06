ГРАНИЦА РОССИИ С АБХАЗИЕЙ

Почти 100 тысяч человек пересекли российско-абхазскую границу с момента ее открытия – 1 августа. Продолжается рост транспортного и пассажиропотока, сообщили ТАСС в пресс-службе Сочинской таможни.

1 августа были сняты введенные из-за ситуации с коронавирусом ограничения на пересечение российско-абхазской границы. Открытие границы произошло синхронно с российской и абхазской сторон. Соответствующие распоряжения подписали Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и Президент Республики Абхазия Аслан Бжания.

В пресс-службе отметили, что в настоящее время сочинские таможенники работают в усиленном режиме. Предпринимаются все меры для ускорения таможенного контроля и быстрого прохождения границы. Так, на въезд и выезд работают 23 полосы таможенного поста, в том числе и резервная, открытая специально для увеличения пропускной способности. Кроме того, прикомандированы должностные лица с других постов.

Ранее из-за пандемии коронавируса на границе Абхазии с Россией действовали ограничения на въезд иностранцев и лиц без гражданства, за исключением дипломатов и российских военных, а также водителей, осуществляющих международные грузовые перевозки.

Номер: 78Выпуск: 3956Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс