ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

Следственное подразделение столичного УВД с согласия прокурора г. Сухума возбудило уголовные дела по факту мошенничества, совершенного лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере, в отношении Чхеидзе В.Б. и Гагуа Г.Н. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Согласно материалам уголовных дел, с декабря 2018 г. по март 2019 г. операционисты дополнительного офиса №1070 Сбербанка Абхазии, расположенного в Сухуме (проспект Аиааира, 84), Чхеидзе Валерия Борисовна и Гагуа Гунда Нугзаровна, «имея преступный умысел на завладение чужим имуществом из корыстной заинтересованности, злоупотребляя своим должностным положением и с использованием своего служебного персонального операционного номера без соответствующего на то заявления клиентов банка, путем обмана указанного кредитного учреждения, осуществляли неправомерные переводы денежных средств с пенсионных счетов клиентов банка».

Валерия Чхеидзе похищенные денежные средства (638224 рублей) в последующем аккумулировала на одном едином счете доверенного ей лица. После этого, воспользовавшись возможностью самостоятельного осуществления финансовых операций по данному счету с использованием карты клиента банка, она снимала различными частями наличных средств в банкомате Сбербанка Абхазии.

Аналогичным способом обналичила 1 182 200 рублей Гунда Гагуа.

Уголовное дело в отношении Валерии Чхеидзе и Гунды Гагуа возбуждено по ч. 4 ст. 156 УК РА (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Это преступление наказывается лишением свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества. Расследование проводит следственный отдел Сухумского УВД.

Номер: 79Выпуск: 3957Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс