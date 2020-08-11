ЦЕНЫ НИЖЕ, ЧЕМ В СОЧИ

В топовых объектах размещения туристов уже остается мало свободных мест, и на волне высокого спроса некоторые абхазские отельеры стали повышать цены.

Как отмечают туроператоры, открытие Абхазии случилось вовремя: бюджетное направление поможет удовлетворить огромный спрос на пляжный отдых, особенно в условиях дефицита мест на курортах Краснодарского края.

«Многие туристы ждали открытия именно Абхазии, к тому же количество свободных вариантов размещения в Сочи стремительно сокращается, поэтому открытие продаж туров в Абхазию более чем актуально», – говорят представители туроператора «Мультитур».

Практически все опрошенные «Вестником АТОР» туроператоры заявили о быстром восстановлении спроса по направлению, но несколько разошлись в оценках того, как быстро абхазские отели нарастят высокую загрузку.

Так, по оценке специалистов туроператора «Дельфин», текущий темп продаж направления значительно превышает прошлогодний, и в случае «отсутствия эксцессов» объекты размещения Абхазии смогут выйти на прошлогодние объемы загрузки в бархатном сезоне.

По данным Национального туроператора АЛЕАН, на 3 августа по направлению в Абхазию было забронировано в 3 раза больше заявок, чем на ту же дату прошлого года. Пока основной объем бронирований приходится на август. Однако с учетом бюджетности отдыха в Абхазии эксперты АЛЕАН предполагают, что спрос на абхазские курорты будет активным и в сентябре – октябре, а заполняемость отелей в этот период будет близка к 100%.

О ежедневном росте продаж по Абхазии сообщают и в TUI Россия. По информации туроператора, это дает основание прогнозировать успешный август и сентябрь. Однако эксперты TUI считают, что так как летний сезон уже достиг пика, спрос по Абхазии полностью восстановиться не успеет. Чтобы стимулировать продажи по направлению, TUI Россия предлагает агентам при бронировании туров в Абхазию с заездами с 15 августа и далее повышенную комиссию 12%.

А в «Русском Экспрессе» не исключают, что спрос и загрузка отелей на абхазском направлении может достигнуть максимального уровня еще раньше: к 10 – 15 августа.

При этом отмечается, что турпоток может затормозить граница.

Специалисты туроператора «Интурист» подчеркивают, что загрузка отелей Абхазии во многом зависит от пропускной способности пограничного пункта в Сочи. С первых дней открытия границы там образовалась многочасовая очередь. По оценке Сочинской таможни, в среднем ежедневно границу пересекают по 20 тыс. человек с обеих сторон.

Номер: 79Выпуск: 3957Рубрика: политикаАвтор: Спутник-Абхазия