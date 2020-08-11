РОССИЙСКИЕ ТУРИСТЫ ВЫБИРАЮТ АБХАЗИЮ

Лето-2020

Почему российские туристы выбирают Абхазию, какой отдых они предпочитают, планируя поездку в Страну Души, и какие регионы Абхазии наиболее востребованы у отдыхающих, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал руководитель туркомпании абхазского направления Сергей Косилов.

С 1 августа открыта граница Абхазии и России, где выстраиваются очереди желающих провести отпуск в республике. Только за первые два дня границу пересекли более 30 тысяч человек.

С чем связан такой ажиотаж и почему российские туристы местом для отдыха выбирают Абхазию.

«Надо признавать, что это все происходит не потому, что люди именно в этом году захотели поехать в Абхазию, а потому что стало меньше времени на отдых: вместо трех месяцев у людей, по сути, осталось два месяца, и то неполных; август и сентябрь для тех, кто может себе позволить сентябрь в плане учебы и работы. Они вынуждены сейчас сформировать свои отпускные даты и вклиниваться в абхазский сегмент рынка, покупать абхазские туры, чтобы успеть отдохнуть. Поэтому сейчас спрос на Абхазию больше, но это связано с той ситуацией, которая случилась», – отметил Косилов.

По мнению руководителя туркомпании, еще одним положительным фактором служат и цены на отдых.

Вместе с Краснодарским краем и Крымом отдыхающие выбирают Абхазию. Абхазия – самый экономичный регион, при этом не только в рамках проживания, но и экскурсий, питание дешевле, в целом туры тоже. Получается более экономичный отдых. Но и изоляция перекидывает турпоток в Абхазию. Дальше, конечно, поток спадет и будет больше похож на уровень 2018-2019 года», – отметил Косилов.

Номер: 79Выпуск: 3957Рубрика: политикаАвтор: Спутник-Абхазия