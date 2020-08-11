«КАВКАЗ» ВСЕГДА НА ВЫСОТЕ

Новости культуры

В Абхазской госфилармонии состоялся концерт прославленного ансамбля народного танца «Кавказ». Подобного концерта не было здесь давно в связи с пандемией. «Кавказ» рискнул и доставил огромную радость поклонникам своего таланта. В принципе, и этот концерт, и последующие за ним выступления в районах Абхазии ансамбль посвящает дню своего рождения – 8 августа 1994 года, когда его основал народный артист СССР, Республики Абхазия и Республики Южная Осетия, кавалер орденов «Ахьдз-Апша» второй степени и российского Дружбы народов Кандид Тарба.

После смерти Кандида ансамблем руководит его родной младший брат и на менее прославленный танцор Арвелод Тарба, являвшийся главным балетмейстером «Кавказа». А сегодня главным балетмейстером является сын Арвелода, Омар Тарба, в прошлом солист ансамбля. Арвелод и его сын продолжают держать высокую планку, заданную с первых дней создания ансамбля, продолжают сохранять репертуар ансамбля, который состоит из танцев народов Кавказа. Ведь стоит напомнить, «Кавказ» создавался в честь добровольцев из Республик Северного Кавказа, погибших при защите Абхазии от грузинских захватчиков.

За последние годы состав ансамбля частично обновился, но это не сказалось на мастерстве ансамбля в целом. Как и раньше, его концерты вызывают бурю оваций, а при некоторых танцах ощущаешь дрожь в теле – так солисты, особенно ведущие, тонко и образно передают их сюжет и характер.

У ансамбля обновились и костюмы ко многим танцам. Их сшили на собственные средства, заработанные во время гастролей по городам Российской Федерации. А некоторые костюмы к отдельным танцам артисты носят почти со дня создания ансамбля, с 1995 года. Автором эскизов ко всем костюмам, кстати, является художник Батал Джапуа.

А еще лично меня обрадовало то, что ансамбль вновь выступает с оркестром, который по разным причинам был сокращен, и почти год танцоры работали под фонограмму. Сейчас в оркестр набрано много новых музыкантов. Живая музыка, национальные инструменты – это то, что отличало ансамбль «Кавказ» от других творческих коллективов на многих международных фестивалях и конкурсах, и это всегда положительно оценивалось мастерами искусства.

Заира ЦВИЖБА

Номер: 79Выпуск: 3957Рубрика: обществоАвтор: Заира ЦВИЖБА