НОВЫЙ ВЫПУСК СПЕЦИАЛИСТОВ

В этом году в Абхазском государственном университете более 500 выпускников. Об этом корреспонденту Апсныпресс рассказал первый проректор АГУ Виктор Маландзия.

«У нас несколько уровней подготовки студентов – бакалавриат, специалитет и магистратура. Среди окончивших АГУ в этом году 326 бакалавров, 141 специалист и 43 магистра. 36 студентов отделения искусства еще не сдали выпускные экзамены», – рассказал Маландзия.

По его словам, свыше 50 человек закончили АГУ на красный диплом.

«В июне мы провели традиционное распределение выпускников, обучавшихся по целевым и государственным заказам. Все, кто обучался на педагогических специальностях, были распределены в соответствующие городские и районные отделы образования. С выпускниками других специальностей ситуация сложнее. Заявок от министерств и ведомств не поступало. Выпускники, которые обучались на платной основе, трудоустраиваются сами. Многие из призывников собираются пойти в армию. Служба засчитывается, как время работы по специальности», – сказал Маландзия.

В этом году в АГУ зачислено 630 абитуриентов. «Из-за эпидемиологической ситуации приемная комиссия изменила правила приёма в университет. Большинство абитуриентов было зачислено в АГУ после сдачи первого экзамена. Мы не могли допустить распространения коронавирусной инфекции среди абитуриентов. Кроме того, в период карантина школы были закрыты, именно поэтому абитуриенты не могли должным образом подготовиться к вступительным экзаменам», – добавил Маландзия.

Традиционно в АГУ популярны юридический факультет и отделение международных отношений на отделение иностранных языков также подается много заявлений. «Чуть меньше заявлений было на экономический факультет. При этом много ребят, поступивших на медицинскую биохимию», – сказал Маландзия.

В АГУ планируют начать новый учебный год, как обычно, с 1 сентября.

«Мы готовимся к началу учебного года и внимательно следим за ситуацией с коронавирусом. В зависимости от обстановки будет приниматься решение об учебном процессе», – отметил проектор АГУ Виктор Маландзия.

Номер: 79Выпуск: 3957Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс