НА АБХАЗО-РОССИЙСКОЙ ГРАНИЦЕ РАСТЕТ ТРАНСПОРТНЫЙ ПОТОК

На таможенном посту МАПП «Адлер» продолжается рост транспортного и пассажирского трафика. Как сообщает пресс-служба Сочинской таможни, с 1 по 10 августа таможенный контроль прошли около 50 тысяч транспортных средств, в том числе более 45 тысяч легковых автомобилей, 1700 грузовых, 1600 автобусов, проследовавших в обоих направлениях. За этот период российско-абхазскую границу пересекли до 230 тысяч человек.

Только за минувшие выходные границу пересекли порядка 80 тысяч человек и 15 тысяч автомобилей в обоих направлениях. В связи с увеличением потока автотранспорта и туристов сочинские таможенники работают в усиленном режиме. В обе стороны функционируют 23 полосы движения, включая резервную полосу, открытую для повышения пропускной способности. На грузовых линиях контроля используется реверсивное движение. Штатная численность поста увеличена за счет прикомандирования должностных лиц с других постов таможни. Нагрузка на таможенный пост МАПП «Адлер» превышает пропускную способность в несколько раз. В сутки границу пересекает до 7 тысяч транспортных средств, до 40 тысяч физических лиц.

Номер: 79Выпуск: 3957Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс