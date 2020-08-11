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11.08.2020

ЗАЯВЛЕНИЕ

Союз журналистов Абхазии осуждает физическое насилие и задержание журналистов, освещавших выборы президента Белоруссии, и призывает руководство страны немедленно освободить их.

Из открытых источников нам стало известно, что среди тех, кто подвергся насилию и задержанию наш коллега Семен Пегов, который начинал свою журналистскую деятельность в Абхазии в редакции телекомпании «Абаза-ТВ».

Мы также призываем наших белорусских коллег выступить в поддержку освобождения журналистов.

Руслан ХАШИГ, председатель Союза журналистов Абхазии


Номер:  79
Выпуск:  3957
Рубрика:  политика
Автор:  Руслан ХАШИГ, председатель Союза журналистов Абхазии

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