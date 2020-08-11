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11.08.2020
Номер: 79
Выпуск: 3957
Рубрика: политика
Автор: Руслан ХАШИГ, председатель Союза журналистов Абхазии
ЗАЯВЛЕНИЕ
Союз журналистов Абхазии осуждает физическое насилие и задержание журналистов, освещавших выборы президента Белоруссии, и призывает руководство страны немедленно освободить их.
Из открытых источников нам стало известно, что среди тех, кто подвергся насилию и задержанию наш коллега Семен Пегов, который начинал свою журналистскую деятельность в Абхазии в редакции телекомпании «Абаза-ТВ».
Мы также призываем наших белорусских коллег выступить в поддержку освобождения журналистов.
Руслан ХАШИГ, председатель Союза журналистов Абхазии
Номер: 79
Выпуск: 3957
Рубрика: политика
Автор: Руслан ХАШИГ, председатель Союза журналистов Абхазии