ЗАЯВЛЕНИЕ

Союз журналистов Абхазии осуждает физическое насилие и задержание журналистов, освещавших выборы президента Белоруссии, и призывает руководство страны немедленно освободить их.

Из открытых источников нам стало известно, что среди тех, кто подвергся насилию и задержанию наш коллега Семен Пегов, который начинал свою журналистскую деятельность в Абхазии в редакции телекомпании «Абаза-ТВ».

Мы также призываем наших белорусских коллег выступить в поддержку освобождения журналистов.

Руслан ХАШИГ, председатель Союза журналистов Абхазии

Номер: 79Выпуск: 3957Рубрика: политикаАвтор: Руслан ХАШИГ, председатель Союза журналистов Абхазии