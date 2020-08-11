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НАЗНАЧЕНИЯ
Подписаны Распоряжения Кабинета Министров Республики Абхазия о назначениях:
– Лакербая Отари Ночовича заместителем генерального директора Республиканского государственного учреждения «Абхазская государственная телерадиокомпания»;
– Гуния Анны Ивановны заместителем генерального директора Республиканского государственного учреждения «Абхазская государственная телерадиокомпания»;
– Барцица Астамура Хицкуровича заместителем министра туризма Республики Абхазия;
– Барцица Зураба Григорьевича руководителем Службы судебных исполнителей Министерства юстиции Республики Абхазия – главным судебным исполнителем Республики Абхазия.
– Бганба Вячеслава Валериевича заместителем начальника Государственной миграционной службы Республики Абхазия;
– Гамисония Эдуарда Чичиковича заместителем начальника Государственной миграционной службы Республики Абхазия;
– Вардания Тенгиза Владимировича заместителем министра здравоохранения Республики Абхазия;
– Миквабия Теймураза Зурабовича заместителем министра экономики Республики Абхазия.
Номер: 79
Выпуск: 3957
Рубрика: политика
Автор: Управление пресс-службы и информации