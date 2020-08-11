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11.08.2020

НАЗНАЧЕНИЯ

Подписаны Распоряжения Кабинета Министров Республики Абхазия о назначениях:

– Лакербая Отари Ночовича заместителем генерального директора Республиканского государственного учреждения «Абхазская государственная телерадиокомпания»;

– Гуния Анны Ивановны заместителем генерального директора Республиканского государственного учреждения «Абхазская государственная телерадиокомпания»;

– Барцица Астамура Хицкуровича заместителем министра туризма Республики Абхазия;

– Барцица Зураба Григорьевича руководителем Службы судебных исполнителей Министерства юстиции Республики Абхазия – главным судебным исполнителем Республики Абхазия.

– Бганба Вячеслава Валериевича заместителем начальника Государственной миграционной службы Республики Абхазия;

– Гамисония Эдуарда Чичиковича заместителем начальника Государственной миграционной службы Республики Абхазия;

– Вардания Тенгиза Владимировича заместителем министра здравоохранения Республики Абхазия;

– Миквабия Теймураза Зурабовича заместителем министра экономики Республики Абхазия.


Номер:  79
Выпуск:  3957
Рубрика:  политика
Автор:  Управление пресс-службы и информации

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