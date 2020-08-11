ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ АСЛАН БЖАНИЯ ПОЧТИЛ ПАМЯТЬ ПОГИБШИХ ВО ВРЕМЯ СОБЫТИЙ АВГУСТА 2008 ГОДА В ЮЖНОЙ ОСЕТИИ

Президент Абхазии Аслан Бжания посетил 8 августа Посольство Южной Осетии в Абхазии и почтил память погибших во время агрессии Грузии в августе 2008 года.

«Сегодня мы отмечаем трагическую дату в истории братского народа Южной Осетии. 12 лет назад, 8 августа 2008 года, под покровом ночи грузинские войска вторглись в спящий мирный Цхинвал. Погибли ни в чем не повинные люди, среди которых – дети, женщины и старики», – сказал глава государства.

Президент Абхазии Аслан Бжания отметил героизм защитников Южной Осетии. «В этот день мы преклоняем головы перед памятью героев, отдавших свои жизни во имя свободы родной земли, их подвиг будет служить будущим поколениям примером верности Отчизне. Вечная память воинам – освободителям», – сказал глава государства.

Дата 8 августа 2008 года, как отметил Президент, трагическая и одновременно героическая. «Этот день символизирует мужество и храбрость защитников Родины. Сыны Южной Осетии не дрогнули, проявляя чудеса героизма и отваги, они дали жесткий отпор противнику, защитили свой народ, свою Отчизну», – сказал Президент Абхазии.

По словам А.Бжания, «события августа 2008 года еще раз продемонстрировали всему миру, что Великая Россия своих друзей в беде не оставляет. «Благодаря решительным и своевременным действиям руководства России, войска агрессора были разгромлены», – сказал А.Бжания.

Глава государства осмотрел фотовыставку, посвященную трагическим событиям августа 2008 года, и оставил запись в книге памяти.

Президент Аслан Бжания, вице-президент Бадра Гунба, члены Правительства почтили минутой молчания память погибших жертв августовской трагедии 2008 года.

Посол Республики Южная Осетия в Абхазии Олег Боциев поблагодарил Президента Абхазии и Посольство РФ за поддержку. «В августе 2008 года произошла трагедия, унесшая жизни ни в чем не повинных мирных граждан и российских миротворцев, самоотверженно выполнявших свой долг в Южной Осетии»,– сказал он.

«Дата 8 августа 2008 года для Южной Осетии, Абхазии и России стала символом борьбы за свободу, мужества и взаимопомощи», – сказал советник Посла РФ в РА Максим Литвинов.

Номер: 79Выпуск: 3957Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс