СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Президент Республики Абхазия Аслан Бжания направил телеграмму соболезнования сирийскому коллеге Башару Хафез Аль-Асаду в связи с гибелью граждан Сирийской Арабской Республики во время взрыва в Бейруте. В телеграмме соболезнования говорится: «Ваше Превосходительство г-н Президент, позвольте от имени народа Республики Абхазия и от себя лично выразить соболезнования в связи с гибелью граждан Вашей страны в результате взрыва в порту Бейрута, в Ливане. Народ Республики Абхазия разделяет скорбь этой трагедии, последствия которой станут тяжелым испытанием не только для Ближневосточного региона, но и для мира в целом. Перед лицом этой трагедии желаю огромного мужества и стойкости семьям и близким жертв, скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Прошу принять уверения в моем весьма глубоком к Вам уважении».

Номер: 79Выпуск: 3957Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс