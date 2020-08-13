РАСПОРЯЖЕНИЕ

о сроках охоты и нормах добычи охотничьих животных в сезон 2020-2021 гг.

В соответствии с п.4.12. Правил охоты на территории Республики Абхазия охотничий сезон 2020-2021гг. на территории Республики Абхазия установлен с 15 августа 2020 г. по 15 марта 2021 г.

1.Охота разрешается ежедневно на:

а) перепела с 15 августа по 31 октября;

б) вальдшнепа с 5 октября по 25 декабря;

в) клинтуха, горлицу, коростеля, с 1 сентября по 31 декабря; вяхиря с 1 сентября по 1 марта, болотную курочку с 1 сентября по 31 октября;

г) зайца с 5 октября по 1 декабря;

д) копытных (серна, косуля, кабан) с 1 октября по 15 января;

е) медведя с 15 сентября по 15 января;

ж) волка и шакала круглогодично; лисицу с 5 октября по 15 января;

з) куницу с 1 ноября по 1 марта;

и) барсука с 15 сентября до залегания в норы;

к) водоплавающих (уток всех видов, лысух) с 14 сентября по 15 марта;

л) околоводных видов птиц (дупеля, бекаса, кроншнепа) с 1 сентября по 31 декабря.

2. За одну охоту каждому охотнику разрешается добыть:

перепела – не более 20 штук, вальдшнепа – не более 5 штук, всех остальных птиц, указанных в раздел «в», разрешается добыть не более 10 шт. каждого вида.

3. Запрещается охота на все виды зверей и птиц, включённых в Красную книгу, в частности: на благородного оленя, рысь, выдру, кавказскую лесную кошку, летучих мышей, лебедей, дятлов, на все виды хищных и певчих птиц.

4.3апрещается отлов диких зверей и птиц для содержания в неволе.

5.Запрещается всякая охота в особо охраняемых территориях:

заповедниках, зелёных зонах, национальных парках, в промышленных зонах, где ведутся работы, а также в городах РА и в 3-км зоне вокруг них, и в неубранных сельхозугодьях.

6.Запрещается:

а) охота с охотничьим ружьем, принадлежащим другим лицам, организациям;

б) использование для охоты оружие армейского образца;

в) добыча животных из-под фар или с применением световых устройств;

г) отлов и содержание молодняка диких животных;

д) применение магнитофонов и других воспроизводящих звук электронных устройств, имитирующих голоса зверей и птиц.

7.Для проведения законной охоты в охотничий сезон 2020-2021 гг. на территории РА охотнику необходимо:

а) пройти регистрацию охотничьего оружия в органах МВД;

б) иметь при себе охотничий билет и квитанцию об уплате госпошлины за право охоты в Госбюджет РА.

За справками о правилах и сроках охоты обращаться в Госкомэкологии РА по адресу: г. Сухум, ул. Академика Сахарова 71/11, тел.226-39-28, 226-69-54.

Нарушение правил и сроков охоты влечёт за собой административную и уголовную ответственность.

С.ЧИТАНАВА, председатель Государственного комитета Республики Абхазия по экологии и охране природы

Номер: 80Выпуск: 3958Рубрика: обществоАвтор: С.ЧИТАНАВА, председатель Государственного комитета Республики Абхазия по экологии и охране природы