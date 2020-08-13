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РАСПОРЯЖЕНИЕ
о сроках охоты и нормах добычи охотничьих животных в сезон 2020-2021 гг.
В соответствии с п.4.12. Правил охоты на территории Республики Абхазия охотничий сезон 2020-2021гг. на территории Республики Абхазия установлен с 15 августа 2020 г. по 15 марта 2021 г.
1.Охота разрешается ежедневно на:
а) перепела с 15 августа по 31 октября;
б) вальдшнепа с 5 октября по 25 декабря;
в) клинтуха, горлицу, коростеля, с 1 сентября по 31 декабря; вяхиря с 1 сентября по 1 марта, болотную курочку с 1 сентября по 31 октября;
г) зайца с 5 октября по 1 декабря;
д) копытных (серна, косуля, кабан) с 1 октября по 15 января;
е) медведя с 15 сентября по 15 января;
ж) волка и шакала круглогодично; лисицу с 5 октября по 15 января;
з) куницу с 1 ноября по 1 марта;
и) барсука с 15 сентября до залегания в норы;
к) водоплавающих (уток всех видов, лысух) с 14 сентября по 15 марта;
л) околоводных видов птиц (дупеля, бекаса, кроншнепа) с 1 сентября по 31 декабря.
2. За одну охоту каждому охотнику разрешается добыть:
перепела – не более 20 штук, вальдшнепа – не более 5 штук, всех остальных птиц, указанных в раздел «в», разрешается добыть не более 10 шт. каждого вида.
3. Запрещается охота на все виды зверей и птиц, включённых в Красную книгу, в частности: на благородного оленя, рысь, выдру, кавказскую лесную кошку, летучих мышей, лебедей, дятлов, на все виды хищных и певчих птиц.
4.3апрещается отлов диких зверей и птиц для содержания в неволе.
5.Запрещается всякая охота в особо охраняемых территориях:
заповедниках, зелёных зонах, национальных парках, в промышленных зонах, где ведутся работы, а также в городах РА и в 3-км зоне вокруг них, и в неубранных сельхозугодьях.
6.Запрещается:
а) охота с охотничьим ружьем, принадлежащим другим лицам, организациям;
б) использование для охоты оружие армейского образца;
в) добыча животных из-под фар или с применением световых устройств;
г) отлов и содержание молодняка диких животных;
д) применение магнитофонов и других воспроизводящих звук электронных устройств, имитирующих голоса зверей и птиц.
7.Для проведения законной охоты в охотничий сезон 2020-2021 гг. на территории РА охотнику необходимо:
а) пройти регистрацию охотничьего оружия в органах МВД;
б) иметь при себе охотничий билет и квитанцию об уплате госпошлины за право охоты в Госбюджет РА.
За справками о правилах и сроках охоты обращаться в Госкомэкологии РА по адресу: г. Сухум, ул. Академика Сахарова 71/11, тел.226-39-28, 226-69-54.
Нарушение правил и сроков охоты влечёт за собой административную и уголовную ответственность.
С.ЧИТАНАВА, председатель Государственного комитета Республики Абхазия по экологии и охране природы
Номер: 80
Выпуск: 3958
Рубрика: общество
Автор: С.ЧИТАНАВА, председатель Государственного комитета Республики Абхазия по экологии и охране природы